Az eddigieken felül további tíz vadonatúj elektromosautó-modellt dob piacra a Volkswagen 2026-ig, ezt Thomas Schafer, a német konszern személyautó-gyártó üzletágának vezérigazgatója jelentette be kedden a sanghaji autókiállításon, ahol beszédében többször is nyomatékosította a VW Kína iránti elkötelezettségét, hozzátéve, hogy teljes erőbedobással dolgoznak a kínai piacra is szánt új fejlesztéseken.

A Volkswagen az ID.7-essel a Tesla Model 3-nak állít konkurenciát.

Fotó: AFP

A Volkswagen csoport és helyi vegyesvállalatai több évtizede vezetik a kínai eladási statisztikákat, ám az utóbbi időkben a feltörekvő kínai márkák színre lépésével és megerősödésével folyamatosan veszítenek piaci részesedésükből.

A német autógyártó tavaly 3,8 százalékkal kevesebb, 3,18 millió gépkocsit értékesített a világ legnagyobb járműpiacán,

amivel még őrzi az első helyét az éves összesítésben, ám az utóbbi négy hónapból kettőben a kínai BYD már előtte végzett. Az sem vigasz, hogy a nagy múltú, hagyományos autógyártók is ugyanezzel a problémával küzdenek. A leglátványosabb lemaradásuk az elektromos autóknál tapasztalható, itt a kínaiak által diktált elképesztő tempót nem képesek egyelőre felvenni az európai gyártók.

A Volkswagen villanyautó-választékának csúcsmodelljét is csatasorba állítja, hogy ledolgozza lemaradását ebben a kategóriában. Amíg a kínai autógyártóknál egy modellciklus mindössze két és fél évre tehető, addig a Volkswagen négyévente frissíti fel a választékát. (Igaz ugyanakkor, hogy a Tesla immár tizenegy éve gyártja változatlan formában, de frissülő belső tartalommal a Model S luxuslimuzinját, jóllehet ennek nem Kína a legnagyobb piaca.)

Így tehát nem véletlen, hogy a megújulást illusztrálandó épp

a sanghaji autóshow-n mutatták be az ID.7-est a nagyközönségnek és jelentették be új modelljeik cunamiját.

Igaz, ezzel párhuzamosan Berlinben is lerántották a leplet a Tesla Model 3-as versenytársának szánt ID.7-es luxuskategóriás szedánról, amelynek hatótávolsága elérheti a 700 kilométert is. Árfekvéséről egyelőre nincs hír, csak azt tudni, hogy európai forgalmazására őszig biztosan várni kell, de Kínában is csak akkortájt fogják megkezdeni a gyártását.

A Volkswagen egyre jobban meg akar felelni a kínai piac támasztotta kihívásoknak, ennek érdekében a németek ide telepítették kutatás-fejlesztési tevékenységük jó részét is, miközben gyártókapacitásaik növelésére sem sajnálják a milliókat. A VW Anhuj tartományban lévő k+f bázisán például kétezren dolgoznak.

Nem lesz egyszerű dolga a Volkswagennek Amerikában sem, ahol a 2015-ben kipattant dízelbotrány tépázta meg a márka hírnevét.

Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis a hétfőn kiadott és mától hatályos rendeletével megvonta a számos villanyautó vásárlásához nyújtott 7500 dolláros ártámogatást arra hivatkozva, hogy a járművekbe szerelt akkumulátor nem felel meg a kedvezmény feltételeinek. Nevezetesen a hozzá felhasznált egységek és alapanyag nem megbízható országból származik.

Ez magyarra fordítva egyértelműen Kínát jelenti. A többi között a villanyautózás elterjesztését kedvezményekkel ösztönző, tavaly augusztusban elfogadott inflációcsökkentő törvénycsomag deklarált célja ugyanis az Egyesült Államok krónikus Kína-függőségének minimalizálása, ami a kereskedelmi és vámháború, majd a koronavírus-járvány idején fellépett beszállítói problémák kapcsán vált igazán láthatóvá és kívánt radikális fellépést.

Az ártámogatás megvonásával 20 százalékkal is drágulhat Amerikában az ID.4-es.

Fotó: Hendrik Schmidt

Amerika önellátóvá kíván válni, s ehhez anyagi ösztönzőkkel segítette egyebek mellett az autóipart is. A kínai villanyautók importja természetesen továbbra is engedélyezett, ám a vámmal és a 7500 dolláros kedvezménnyel gyakorlatilag ki lettek szorítva a piacról. A megoldást a helyi gyártás jelenti, ebbe az irányba gyakorlatilag valamennyi számottevő külföldi autós cég tett is lépéseket.

A Volkswagen csoport a kínai eredetű akkumulátorai miatt bűnhődik: a VW ID.4-es villanyautó mellett az Audi Q5 TFSI e Quattro hibrid is drágulni fog,

legalábbis amíg nem oldják meg az akkumulátorbeszállítással kapcsolatos problémát. Ez egyébként több másik gyártót is érintett, így a BMW 330e, a BMW X5 xDrive45e, a Genesis Electrified GV70, a Nissan Leaf, a Rivian R1S és R1T mellett a Volvo S60-as is fennakadt a szűrőn.

A VW-nál mindamellett optimisták, szerintük a beszállítójuk igazolni tudja az akkumulátor „tiszta eredetét”, és ismét jogosultak lesznek a támogatásra. Anélkül ugyanis a 37,5 ezer dollárról induló ID.4 városi terepjáró ára 45 ezerre emelkedik – ha a gyártó vagy a kereskedő áthárítja a pluszköltséget.

A németek egyébként nemrég jelentették be, hogy Kanada Ontario tartományában hozzák létre első észak-amerikai akkumulátorgyárukat, s amint az termelni kezd, garantáltan nem lesznek majd ilyen problémáik. A kedvezménymegvonásból a Tesla sem maradhatott ki, igaz, a Model 3 Standard Range Rear Wheel Drive esetében csak megfelezték a támogatás mértékét.