Az idei első negyedévben 11 százalékkal növelte értékesítését a CVS Health patikalánc. Az Egyesült Államokban piacvezető gyógyszertári hálózat március 29-én lezárta a Signify Health otthonápolási szolgáltató 8 milliárd dolláros felvásárlását, s május 2-án zárult az idősekre szakosodott, 600 alapellátási központot üzemeltető Oak Street Health 10,6 milliárd dolláros akvizíciója is. A vállalat évek óta azon dolgozik, hogy gyógyszertári láncból integrált orvosi szolgáltatóvá váljon. Ezen az úton az első és legnagyobb lépés az Aetna egészségbiztosító 2018-as, 70 milliárd dolláros felvásárlása volt.

Fotó: John Nacion / AFP

A CVS bevétele a március 31-én zárult negyedévben 85,28 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 76,83 milliárd dollárról. A FactSet által megkérdezett elemzők előzetes becslése 80,79 milliárd dolláros árbevétel volt. A vállalat nettó nyeresége 2,14 milliárd dollár, vagyis részvényenként 1,65 dollár lett, szemben az egy évvel korábbi azonos időszak 2,36 milliárd dollárjával, vagyis részvényenként 1,77 dollárral. Az

egyszeri tételek nélkül az egy részvényre jutó eredmény 2,2 dollár lett, ami meghaladta az elemzők 2,09 dolláros várakozását.

A vállalat gyógyszertári és fogyasztói wellness-szegmensének bevétele 12 százalékkal, 25,88 milliárd dollárra emelkedett, mivel nőttek a vényköteles mennyiségek, s a magasabb árak ellensúlyozták a Covid–19-vakcinák és -tesztek keresletének visszaesését.

Az egészségügyi szolgáltatások szegmense 44,59 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 13 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, míg a vállalat kiskereskedelmi és hosszú távú gondozási részlege 27,92 milliárd dolláros bevételt ért el, szemben az egy évvel ezelőtti 25,90 milliárd dollárral.

A Wall Street becsléseit felülmúló tényszámok ellenére is csökkentette idei egész éves kilátásait a CVS.

A menedzsment 8,50 és 8,70 dollár közötti korrigált részvényenkénti eredményt irányzott elő, szemben a korábbi 8,70 és 8,90 dollár közötti előrejelzéssel.

A jelentés nyomán a részvény 2,56 százalékot esett szerdán a tengerentúli nyitás előtti kereskedésben.

A szolgáltatási és termékpaletta bővítése annál is fontosabb, mert a CVS patikahálózata súlyos gondokkal küzd. Az első negyedévben jelentették be, hogy a

kilencezer amerikai telephely kétharmadán csökkentik a pénztári órákat a patikushiány miatt.

Az amerikai gyógyszertárak már a világjárvány előtt is küzdöttek a gyógyszerészek elvándorlásával. Ágazaton belül a kórházak elszívóereje erős, de az ipar is számottevő alternatívát nyújt a túlhajszolt patikusélettel szemben. Az ágazat már ott tart, hogy a patikusoknak is bónuszt ajánlanak, mint a bankároknak és a brókereknek. Mindamellett az amerikai egészségügy egy ígéretes és vonzó üzlet, nem véletlen, hogy még az ágazatban kakukktojásnak számító Amazon is beszállt a „diagnózistól a gyógyszerfutárig” modell kiépítésébe.