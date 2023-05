Óvadék ellenében szabadulhat montenegrói börtönéből Do Kvon, a TerraUSD algoritmus alapú stabil coin és párja, a Luna kriptodeviza alapítója egy montenegrói bíróság döntése alapján.

Fotó: STRINGER

A kriptofejlesztőnek Montenegróban okirathamisítás miatt kell bíróság elé állnia és a döntés értelmében háziőrizetben várja majd a tárgyalást, míg az óvadék összege 400 ezer euró. Vele utazó társát, Hon Csang Dzsunt hasonló feltételekkel engedték ki a börtönből – írja a The Wall Street Journal. Kettejüket még márciusban tartóztatták le a montenegrói hatóságok, amikor Costa Rica-i iratokkal próbáltak meg felszállni egy Dubajba tartó repülőre.

A kriptoeszközök tavalyi mélyrepülésében a Kvon által létrehozott Terra-Luna rendszer alapvető szerepet játszott, egyes feltételezeések szerint ez indította el azt a láncreakciót is, melynek köszönhetően az FTX kriptotőzsde is csődbe ment. Kvont szeretné az ügyben felelősségre vonni az Egyesült Államok, Dél-Korea és Szingapúr is, ám erre csak azután kerülhet sor, hogy a montengrói bíróság dönt az okirathamisítási ügyében és túlesik az azért járó esetleges büntetésen.

Az egykori kriptomágnás letartóztatása előtt többször állította, hogy együttműködik a hatóságokkal, valamint tagadta, hogy elfogatóparancsot adtak ki vele szemben. Érdekesség, hogy az FTX-alapító Sam Bankman-Fried is háziőrizetben várja a felelősségre vonást, ugyancsak óvadék ellenében.