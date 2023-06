A tajvani csipipar virágzása pozitív hatással lesz a geopolitikára – jelentette ki a TSMC elnöke, Mark Liu a vállalat éves közgyűlésen. Liu igyekezett igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat, amelyek szerint az amerikai–kínai feszültségek veszélyeztetik a világ legnagyobb csipgyártóját. Szerinte a TSMC szerepe javíthatja a két nagyhatalom közötti kapcsolatokat.

Mark Liu szerint a geopolitikai feszültségek nem veszélyeztetik a céget.

Fotó: Sam Yeh / AFP

Nem tudjuk megoldani a Washington és Peking közötti problémákat, de kulcsszerepünk az ellátási láncban mindkét felet megnyugtathatja

– hangsúlyozta Liu. Mint mondta, felmérésük szerint az ügyfelek megbíznak a cégben. Példának az ezermilliárd dollár feletti értékű Nvidiát hozta fel, amelynek a vezérigazgatója azt mondta, hogy a TSMC-vel való csipgyártás teljesen biztonságos. Arról is beszélt, hogy

zajlanak a tárgyalások a német kormánnyal a Szászországban épülő üzemről.

Liu a rendezvényt követően a médiának úgy nyilatkozott, hogy a TSMC egy második gyárat is tervez létesíteni a japán Kumamoto prefektúrában, amely kiegészítené a jelenleg ott épülőt, erről egyeztetnek Tokióval – írja a Nikkei Asia.

A vállalat vezérigazgatója, C. C. Wei pedig közölte: a cég továbbra is elkötelezett amellett, hogy a legfejlettebb gyártókapacitásainak nagy részét Tajvanon tartsa. Így a 3 nanométeres, valamint a jövőben a 2 és 1,4 nanométeres félvezetők többségét továbbra is a szigeten állítják elő. A TSMC a világ legnagyobb csipgyártója, sikere arra épül, hogy minden piacon kiszolgálja az ügyfeleket, mindezt egy költséghatékony, szinte teljes egészében tajvani gyárcsoportból teszi. Az üzleti modellje, hogy más vállalatok által tervezett félvezetőket készít magas színvonalon.

A geopolitikai feszültségek miatt azonban a cég kénytelen más országokban is üzemeket létesíteni, például az Egyesült Államokban, Japánban és Németországban. Tajpej szerint a globális félvezetőgyártás tajvani koncentrációja biztosítja, hogy az Egyesült Államok a segítségére siet, ha Kína háborút indítana a sziget ellen. Ezt szilíciumpajzsként emlegetik az iparág szereplői, amelyet részben elveszít a külföldi gyárak miatt. Így aztán érthető, hogy a legfejlettebb félvezetőket többnyire továbbra is helyben állítják elő.

