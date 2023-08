Évtizedes magaslatokra emelkedett az amerikai 10 éves referencia-kincstárjegy hozama, mert a befektetők arra fogadnak a tőzsdén, hogy az erős gazdaság elbírja a magas kamatlábakat. A 10 éves hozam pénteken 4,060 százalékra kúszott a foglalkoztatási adatok közlését követően. Meghaladva az egy héttel korábbi 3,968 százalékos szintet, s karnyújtásnyira megközelítve a tavaly októberi 4,231 százalékot, ami 14 éves csúcs volt. Míg a 2 éves kincstárjegy hozama pénteken 4,791 százalékon zárt, szemben az egy héttel korábbi 4,895 százalékkal.

Fotó: Shutterstock

A hosszabb lejáratú kincstári hozamok, melyek szerepet játszanak a jelzáloghitelektől a részvényekig minden költség meghatározásában, annak ellenére is emelkedni tudtak, hogy a rövidebb lejáratú kötvények hozamai már megrekedtek. A befektetők úgy gondolják, hogy az infláció lehűlése és a rugalmas gazdasági növekedés lehetővé teszi az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) számára, hogy

felhagyjon a kamatlábak emelésével, majd legalább az év végéig változatlan szinten tartsa az irányadó rátát.

Pár hónappal ezelőtt a rövidebb lejáratú kincstárjegyek hozamai a hosszabb lejáratú kötvények hozama fölé emelkedtek – megfordítva a normál hozamgörbét –, mert a befektetők arra számítottak, hogy a Fed folytatja a kamatemelést az infláció elleni küzdelem érdekében, majd csökkenti a kamatlábakat, amint a recesszió megérkezik. Most azonban ennek majdnem az ellenkezője történik. A Fed jelzései, hogy a kamatemelési kampányának végén vagy annak közelében van,

megerősítették a rövidebb lejáratú kincstárjegyeket, ugyanakkor eladási hullámot gerjesztettek a hosszabb lejáratok esetében.

Ennek hátterében az áll, hogy csökkentették az esetleges agresszív jegybanki kamatemelés által kiváltott recesszió körüli aggodalmat. Az elemzők a mostani mintát „medvemeredekségnek” nevezik, a hosszabb lejáratú hozamok emelkednek a rövid lejáratúakhoz képest.

Az a hatalmas inverzió, amelyet hosszú ideje tapasztalunk, azon a tényen alapult, hogy kemény landolás lesz, és hogy a hosszú lejáratú kötvények birtoklása egy lehetséges módja annak, hogy védekezzünk ez ellen

– mondta Jim Caron, a Morgan Stanley Investment Management befektetési igazgatója. Hozzátéve: most a piac azt mondja, ha nem akarok kemény landolni, akkor miért tartanék 10 éves államkötvényt.

Nem az erős amerikai gazdaság az egyetlen oka annak, hogy a kincstári hozamok emelkedtek

az elmúlt napokban. A múlt hónap végén a Bank of Japan bejelentette, hogy 0,5 százalékról 1 százalékra emeli a 10 éves államkötvényhozamok kemény felső határát. Ezért a piac arra számít, hogy a japán befektetők hazatelepítik az amerikai kincstárjegyekben lévő befektetéseiket. Míg az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma most jelentette be, hogy a következő hónapokban nagyobb hitelfelvételi igényekkel kell szembenéznie, mint amire a befektetők számítottak. Vagyis

a piacnak több kötvényt kell felszívnia.

A kamatok magas szinten ragadása visszaveti a lakásvásárlásokat, de áldás a kockázatkerülő befektetőknek. Továbbá megkönnyítené a későbbiekben a Fed recesszió elleni küzdelmét, mert tág teret hagyna a jövőbeni kamatcsökkentéseknek. Azért nem mindenki optimista, ahogy Matt Smith, a Ruffer befektetési igazgatója fogalmazott: