Az idei nyár eddig egyértelműen az Opus Global részvényeinek szárnyalásáról szólt a hazai tőzsdén, a holding papírjainak felfutása gyakorlatilag minden elemzői – illetve befektetői – várakozást felülmúlt június eleje óta. A lendület pedig továbbra is töretlen.

Az Opus árfolyama a nyár kezdete óta több mint háromszorosára nőtt, jelenleg 308 forintot kell adni a papírokért, amelyeket június elején még akár száz forintért is felmarkolhattak volna a befektetők. A szinte példátlan szárnyalás okairól, körülményeiről és a rali fenntarthatóságáról Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a Világgazdaság kérdéseire elmondta: a felfutás mögött belső, illetve külső tényezők egyaránt megtalálhatók.

Árokszállási Zoltán emlékeztetett: a júniusi rali kirobbanását megelőzően az idei év első fele az Opus befektetői számára nem sok örömöt hozott. Az árfolyam 2023-at ugyanis a 140 forintos szint környékén kezdte, majd onnan fokozatosan egészen 100 forintig csorgott le, mielőtt megkezdte volna a nyári felfutását.

Hatalmasat erősödött az Opus kurzusa az idén

A szakértő szerint az Opus júniusban megindult ralija mögött első körben a vártnál jobban sikerült gyorsjelentés okozta piaci optimizmus képződött le, ami a 120 forintos szint környékéről közel 150-ig repítette a kurzust. Az igazi lökést azonban a vállalat július 21-i

sajátrészvény-visszavásárlási programjának bejelentése

adta meg, 170 forintról 300 fölé tornászva a kurzust három hét leforgása alatt. Az, hogy közben a Scope Ratings megerősítette a vállalat hitelminősítését, már csak hab volt az Opus tortáján.

A rali lendülete kapcsán az elemző kiemelte: az Opus részvényeinek árfolyama mellett azok kereskedési volumene is jócskán megugrott, szinte nagyságrendbeli növekedést figyelhettünk meg a papírok iránti érdeklődés mértékében a részvény-visszavásárlás megkezdése óta.

Az Opus saját vásárlásai a napi forgalomnak átlagosan nagyjából 15 százalékát tették ki a program elindítása óta, a vállalat a meghirdetett egymilliárd forintos keretösszegnek az egyötödét már el is érte három hét alatt.

Az elemző szerint azon túl, hogy a visszavásárlás a kereskedési volument közvetlenül is növelte, egy olyan üzenetet is hordozott a befektetők számára, hogy a cégvezetés szerint a részvények jóval többet érnek, mint amit a piac korábban árazott.

A befektetők fantáziáját az is megmozgathatta, hogy az Opus a továbbra is nagyon messze lévő könyv szerinti egy részvényre jutó saját tőke értékében, 489 forintban határozta meg a maximumárat, amit egy részvényért a programban fizethet

– tette hozzá a szakértő.

Árokszállási Zoltán rámutatott: az ilyen mértékű ralik nyomán a technikai elemzés eszközei általában a túlvett tartományba helyezik az érintett papírokat, ahogy tették ezt az Opus részvényeivel is – a kurzus azonban mindezen jelzésekre látványosan fittyet hány. A 14 napi adatok alapján számolt relatíverő-indikátor (RSI) például június második fele óta többször, akár hosszú napokig is a túlvettségre utaló, 70-es szint felett tartózkodott, az árfolyam azonban menetelt tovább felfelé.

A szakértő kiemelte: a további kurzusemelkedés ugyan nincs kizárva, érdemes azonban most már azzal is számolni, hogy

egyre több befektető gondolkodhat el hamarosan a profitrealizáláson ilyen árfolyamszintek mellett,

a sajátrészvény-visszavásárlások azonban velük szemben is támaszként szolgálhatnak az árfolyam számára.

Az Opus részvényei az elmúlt napokban elérték, majd alaposan maguk mögött is hagyták az Equilor által még jóval korábban, tavaly ősszel meghatározott 232 forintos célárat, melyet még 121 forintos árfolyam mellett adtak ki az elemzők. Ennek kapcsán Árokszállási Zoltán kiemelte: korábban a papírok erősen alulértékeltek voltak, így számukra az árfolyam-emelkedés ténye távolról sem okoz meglepetést, a sebesség azonban, amivel ezt elérték, nagyon gyors.

Bőven van még tere a ralinak az Opus kurzusán

Az Opus-papírok jövőbeni kilátásaival kapcsolatosan az elemző kiemelte: a ralit eddig is tüzelő, tisztuló és biztató kilátások továbbra is meghúzódnak a háttérben, ahogy a részvény-visszavásárlási program lendülete is kitarthat még egy darabig.

Az igazi próbatétel azonban a második negyedéves gyorsjelentés közzététele lehet majd, ami – addigi újabb menedzsmentbejelentések hiányában – tovább tisztíthatja a képet a cég valós értékeltségével kapcsolatban.