Éves csúcsra futottak csütörtökön az amerikai határidős olajárak, miután az OPEC+ termeléscsökkentése és az Egyesült Államok nyersolajkészleteinek apadása egyaránt szorongatja a piacot. Az északi-tengeri Brent 97 dollárhoz közelít, a texasi WTI benchmark pedig 95 dollárhoz. Karnyújtásnyira a 100 dolláros árjegyzés, miközben az orosz és a szaúdi költségvetésbe ömlik a bevétel.

Nyáron még kockázatos lépésnek tűnt az egyoldalú szaúdi termeléscsökkentés, aztán erre a kínálat sokkra, még az oroszok csatlakozása is rátett egy lapáttal. Az már szeptember elején is valószínűnek látszott, hogy 90 dollár felett stabilizálódhat az olaj ára, ám most úgy tűnik ennél is rosszabb a helyzet.

Komoly aggodalmat kelt a keresleti oldalon, hogy az amerikai nyersolajkészletek a múlt héten 2,2 millió hordóval 416,3 millió hordóra csökkentek.

Az amerikai készlet zsugorodása nagyságrendddel felülmúlja a Reuters konszenzus 320 ezer hordós becslését.

Az oklahomai Cushing tárolóközpontban, az amerikai határidős nyersolaj szállítási pontján a nyersolajkészletek a héten 943 ezer hordóval estek vissza, a 22 millió hordós készlet 2022 júliusa óta a legalacsonyabb érték. Nemcsak a mennyiség jelent gondot, elemzők szerint a csomópontban fennmaradó olaj minősége is kérdéses, s fennáll a veszélye, hogy a készlet a minimális működési szint alá esik.

Paradoxonnak hat, de Szaúd-Arábia és Oroszország több milliárd dollár extra olajbevételre tett szert az elmúlt hónapokban, annak ellenére, hogy kevesebb olajat pumpáltak, mint korábban. De a termelés visszafogása miatt egekbe szökött a nyersolaj ára. Ahogy iparági szakértők fogalmaztak, megéri 10 százalékkal visszafogni a kitermelést, ha ezáltal 30 százalékkal emelkedik az árjegyzés.

A két olajtermelő stratégiája kockázatos volt, de bejött a húzásuk,

mert az áremelkedés bőven ellensúlyozta az értékesítési volumen zsugorodását.

Szaúd-Arábia olajbevételei ebben a negyedévben valószínűleg napi közel 30 millió dollárral nőnek az április-júniusi időszakhoz képest, ami körülbelül 5,7 százalékos növekedést jelent az Energy Aspects elemzése szerint. A teljes három hónapos időszakra ez körülbelül 2,6 milliárd dollárnak felel meg. Az orosz olajbevételek valószínűleg mintegy 2,8 milliárd dollárral nőnek az adatok szerint. Így Mohamed bin Szalmán koronaherceg továbbra is vígan finanszírozhatja költséges sivatagi projektjeit, s Putyin elnök is tovább erőltetheti az ukrajnai háborúját.

A szaúdi-orosz siker arra ösztönözheti az olajkartellt, hogy október elején fontolóra vegyen egy szélesebb körű termelés korlátozást

- mondta Saad Rahim, a Trafigura vezető elemzője.

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy tavaly októberben a kartelltagok napi 2 millió hordóval csökkentették a kitermelést, ami a legnagyobb vágás volt a világjárvány kezdete óta. Majd idén májusban egy kisebb, szaúdi vezetésű csoport egy második, napi több mint 1 millió hordós visszavágást vezetett be. Ezt követően a királyság júliusban további napi 1 millió hordós csökkentést hajtott végre. Végül Szaúd-Arábia és Oroszország szeptember 5-én bejelentette, hogy az év végéig meghosszabbítják a napi 1,3 millió hordós közös korlátozásukat.

A kartell piacszűkítő politikájának hatásait eddig is csak a kínai lassulás és a globális recesszió fékezte valamelyest a keresleti oldalról. Az Egyesült Államok termelésének felfuttatása kevéssé hat, mert az amerikai fogyasztás szinte kielégíthetetlen. Ugyanakkor a magas kamatokkal és szigorú Fed üzenetekkel megtámasztott

dollár ereje azért fékezi az árupiacokon az áremelkedést.



A globális olajpiaci benchmarknak tekintett Brent nyersolaj 25 százalékot emelkedett ebben a negyedévben, s az elmúlt napokban hordónként 95 dollárig kúszott. Az OPEC+ előrejelzői napi 3,3 millió hordós globális hiányt jósolnak a negyedik negyedévre, ezért sok olajelemző most arra számít, hogy

az irányadó Brent hamarosan meghaladja a hordónkénti 100 dollárt.

Ez ma már nem túl merész jóslat

- vélekedett Livia Gallarati, az Energy Aspects olajpiaci elemzője. Mondván, a kínálat alapvetően szűkös.

Mindenesetre, a keresletszűkítés egyre veszélyesebb játék, mert a termelők óriási piaci részesedést veszíthetnek, ha az olajár nem reagál kellő rugalmassággal az újabb lépésekre.

Hogy miért épp Szaúd-Arábia és Oroszország erőlteti az olajáremelést? Nos, az olyan szaúdi gigaprojektek, mint az 500 milliárd dolláros Neom, oda juttatták a királyságot, hogy már régen nem 81 dolláros olajárnál nullszaldós a költségvetés. Elemzők szerint

100 dolláros olajár közelében kerülhet egyensúlyba a szaúdi büdzsé.

Míg Oroszország kiadásai az ukrajnai háború miatt az idei első negyedévben 35 százalékkal ugrottak meg, közel 2 ezer milliárd rubellel, azaz 20,7 milliárd dollárral nőttek év per év alapon. Oroszország legnépszerűbb olajterméke, az Ural, hordónként 75 dollár felett kereskedett az elmúlt napokban. Ez magasabb az orosz központi bank által jelentett 56 dolláros második negyedéves átlagnál, és meghaladja a G7 által az orosz olajbevételek megfékezésére bevezetett 60 dolláros árplafont.