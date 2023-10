Már a szerdai tengerentúli nyitás előtti kereskedésben 3 százalékot emelkedett a texasi Pioneer Natural Resources árfolyama, miután megkötötték a 60 milliárd dolláros üzletet az Exxon Mobillal a palaolaj-termelő felvásárlásáról. A megállapodás részvényenként 253 dollárra értékeli a 240 dollár közelében jegyzett vállalatot, ami még a kurzus felpattanását követően is bő 5 százalékos prémium. Az akvizíció megerősíti az Exxon dominanciáját a Permi-medencében, ahol a Pioneernek van a legtöbb kitermelhető mezője. A bejelentésre az Exxon 3,57 százalékot esett.

Fotó: Shutterstock

A mostani akvizíció az Exxon legnagyobb üzlete a Mobillal való 75 milliárd dolláros fúzió óta, s az idei év rekordméretű vállalati tranzakciója. A piac már tavasszal is a palaolaj-termelés konszolidációjára, vagyis a fúziókra és a felvásárlásokra fogadott. A tavaly rekordnyereséget produkáló Exxon eddig sem titkolta, hogy felvásárlási célpontokra vadászik a Permi-medencében. Az olajóriás 2022-ben 55,7 milliárd dollár profitot termelt, s ezzel a negyedik legvirágzóbb amerikai tőzsdén jegyzett vállalat lett az Apple, a Microsoft és a Google anyavállalata, az Alphabet után a FactSet szerint.

Egy olajipari óriáscég texasi akvizíciója erős jelzés arra vonatkozóan, hogy a palaolaj-forradalom újabb hulláma kezdődött el. A felvásárlás spekulatív fellendülést hozhat a Permi-medencében, és nagy csalódás az olajipar zöldülésében bízó környezetvédőknek. Bár az Exxont három éve megrázta az a proxyháború, amelyet zöldülést sürgető aktivista befektetőkkel vívtak, ám a nyári 5 milliárd dolláros Denbury-akvizíció nagyságrendje jelzi, hogy hol a helyük a vállalat értékrendjében a zöldberuházásoknak. Ráadásul a felvásárolt cég arra specializálódott, hogy szén-dioxid segítségével élesszen fel régi olajkutakat. Más szóval egyszerre zöld és fosszilis ez az akvizíció.

Az Exxon üzlete nyomást gyakorolhat a versenytárs Chevronra is. Ha a másik amerikai olajóriás is beszáll, akkor eljöhet a megafúziók kora, s eláraszthatja az olajpénz a Permi-medencét. Ez újra fellendítheti a kissé kifáradt amerikai palaolaj-termelést. Az ágazat ugyanis érett piaci szakaszba lépett. Kifulladt a korábbi meredeken felívelő termelésnövekedés. A palaolajipari beruházásokat támogatja a 100 dolláros olajár fenyegetése, ami már a szaúdi–orosz termelésszűkítés és ármanipuláció nyomán is a küszöbön toporgott. Az olajpiaci spekulációknak újabb lendületet adott a hét végén kirobbant izraeli háború is. És elég régen beette magát az olajpiaci szereplők gondolkodásába, hogy száz dollár felett már valóban megéri a palaolaj-termelés kiterjesztése. Ehhez eddig a tőke hiányzott, azonban a profitban úszó olajcégeknek erre is bőven van pénzük.