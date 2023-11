Egyhetes mélypontra korrigált az arany jegyzésára kedden: az unciánkénti ár 1970 dollár közelébe süllyedt. Az árfolyamot azonban jelenleg még mindig elsősorban a geopolitikai kockázatok mozgatják, emellett a dollár kurzusát figyelik a befektetők, az amerikai deviza erősödése drágítja a nem-dollárban befektetők aranyvásárlásait.

Öntik az aranyat, a jegyzésár az 1950 dolláros szintre korrigálhat vissza.

Fotó: AFP

A közel-keleti geopolitikai helyzet még nem oldódott meg, úgy tűnik, egyre nagyobb az optimizmus, hogy egy szélesebb körű regionális konfliktus elkerülhető. Az október rég nem látott fellendülést hozott az aranypiacon, a kurzus 6,8 százalékkal nőtt, a 2000 dolláros szint – tartós – áttörése azonban kemény diónak ígérkezik. A Fed nélkül aligha sikerülhet, az amerikai jegybank részéről azt várja az aranypiac, hogy végre egyértelmű utalást tegyen arra, véget ért a kamatemelési ciklus. Bár egy ilyen jelzés elsősorban a kockázatosabb eszközöknek, például a részvénypiacoknak lenne kedvező, de a gyengülő dollár és a nem túl erős gazdasági fundamentumok támogathatnák az arany kurzusát is. Rövidtávon azonban, főleg ha tartós marad a részvénypiaci optimizmus, az arany jegyzésára az 1950 dolláros szintre korrigálhat vissza. Nehéz kiszámítani a Fed kommunikációját is, korai még pozíciókat felvenni a jegybank decemberi ülése előtt, főleg mert még két inflációs adat is befolyással lehet a központi bankárok döntésére.

Van azonban, aki szerint hamarosan új rekordokat dönthet a nemesfém jegyzésára, köztük van Tom Palmer, a Newmont vezérigazgatója is, aki a Financial Timensnak adott interjúban azonban jelezte, csak akkor reális új árfolyamcsúcsokra berendezkedni, ha a Hamász és Izrael közötti háború tovább élesedik.

Úgy mozgott az aranyárfolyam az elmúlt két héten, mint 2008 óta sosem Két hét alatt 10 százalékkal drágult a nemesfém, annak ellenére, hogy a tankönyvi példák szerint egyáltalán nem kellene emelkednie. Ez arra utalhat, hogy nagyon tartanak a befektetők az izraeli konfliktus kiterjedésétől.

A nemesfém jegyzése október végén járt 2000 dollár/uncia ár felett, ilyesmire utoljára májusban, az amerikai regionális bankválság kirobbanása idején volt példa. Az Erste elemzői szerint az arany árfolyama azért esett kedden, mert a befektetők kezdik kiárazni a korábban beépített geopolitika felárat és a dollár is erősödött a főbb devizákkal szemben. Emellett a múlt heti munkaerőpiaci adat megnyugvást hozott, mivel érdemben látszik, hogy az amerikai munkaerőpiac nem olyan erős, mint a megelőző időszakban. Ez pedig csökkenti a kamatemelés kockázatát a jövőben, sőt egyes piaci szereplők 2024-2025-ben már kamatcsökkentésre számítanak.