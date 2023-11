Egzotikus részvények szállítják idén az elképesztő hozamokat, világelitben a pesti tőzsde is

A feltörekvő piaci tőzsdéknek áll idén a zászló: a 30 százalékos ralijával a Nasdaqot is leköröző pesti például a világ élmezőnyébe került. A magyar szemmel is egzotikus országok börzéi valósággal szárnyalnak, az üzbég, az egyiptomi és a ghánai részvények teljesítményét megirigyelnék Nyugat-Európában és a tengerentúlon is.

1 órája | Szerző: Kadlót Tibor