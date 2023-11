A Lengyel Nemzeti Bank az egész piacot meglepte azzal, hogy a várakozások ellenére nem folytatta a kamatcsökkentési ciklusát, ennek következtében szinte az összes régiós deviza gyengülni kezdett – a bejelentés után azonban fellélegezhetett a forint – írta a Capital Economics.

A lengyel jegybank döntése miatt hullámvasútra került a forint.

Fotó: Shutterstock

A Refinitiv által megkérdezett 25 elemző közül mindössze öt jósolta meg helyesen a lengyel jegybank azon döntését, hogy az irányadó kamatot ma 5,75 százalékon tartja; a legtöbben arra számítottak, hogy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést fognak végrehajtani.

Adam Glapinski jegybankelnök az elmúlt hónapokban a monetáris politika enyhítésére utalt, és ezt az irányt az is alátámasztotta, hogy az infláció a vártnál nagyobb mértékben, 6,5 százalékra esett októberben.

A környező országok devizái, köztük a forint is gyengülni kezdett a lengyel kamatcsökkentésre készülve, ez azonban elmaradt, a feje tetejére állítva a pénzpiacokat.

Az euró-forint árfolyam szerencsére a mai hullámvasút csúcsán sem törte át a korábbi 380-as szintet, és délután 378 környékén mozgott. A zöldhasúval szemben is visszanyerte az erejét, és újra a 354-es szintre mászott.

Egyelőre nem tiszta, hogy a lengyel jegybank milyen irányba fog haladni. Az viszont már most is látszik, hogy a dezinflációs folyamat az elkövetkező hónapokban valószínűleg meg fog torpanni, mivel a maginfláció továbbra is ragadós marad, az üzemanyag-infláció pedig ismét emelkedni kezdett. Az előrejelzések szerint a pénzromlás legalább 2025-ig nem tér vissza az 1,5–3,5 százalékos célsávba.

A Capital Economics elemzői szerint a jegybank a következő, decemberi ülésen ismét tartani fogja az alapkamat szintjét. A lazítás a következő egy évben sokkal bizonytalanabb lesz, mivel időbe telik, amíg az infláció jóval alacsonyabb szintre csökken. 2024 végéig várhatóan csak további 125 bázispontos kamatcsökkentésre kerül sor, amivel az irányadó kamat 4,50 százalékra fog csúszni.