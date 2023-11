Továbbra is kirobbanó erőben a forint. A magyar deviza tartja magát az euróval szemben a 380 közelében húzódó 200 napos mozgóátlag alatt. A forint most erősebb, mint amit az MNB-kamatpálya indokolna, s a halovány ipari adat fundamentális okot sem szolgáltat a forint látványos erődemonstrációjához. Valószínű, hogy az amerikai kötvényhozamok süllyedése miatt felélénkült carryspekulánsok támasztják a magyar fizetőeszközt.

Fotó: Shutterstock

Az euró-forint egyelőre a technikai alapon megnyílt térben mozog, a reggeli ipari adat fundamentálisan nem indokol forinterősödést, a piac egyébként is inkább a brüsszeli tárgyalásokra és a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló hírekre van kihegyezve – mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: a hétfői kereskedésben visszatesztelte a korábban letört 200 napos mozgóátlagot az euró-forint, sőt rövid ideig felette is tartózkodott a jegyzés, ám végül visszatért a sávba, ahol 380,03-nál húzódik meghatározó rövid távú ellenállás, míg a támasz továbbra is 377,20-nál feszül.

Az ING elemzői a mostani kurzust hosszabb távon tarthatatlannak látják. Úgy vélik, hogy a jelenlegi árfolyamszintek koraiak, s a forint elszakadt a kamatpályától, miután a piaci várakozások szerint kamatvágások várhatók a Magyar Nemzeti Banktól.

Két piaci hatás is erősíti a forintot, lényegében a magyar fundamentumoktól függetlenül.

Az egyik a múlt pénteki amerikai munkaerőpiaci adat, ami eloszlatta a decemberi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásokat, s dollárgyengülést indított. Ez pedig hagyományosan támasztja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot.

Nem csak a tengerentúli hangulat és a dollár gyengülése segíti a forintot. Pár hete még 5 százalék felett mozgott a 10 éves amerikai referencia-államkötvény hozama, amely a pénteki munkaerőpiaci adatközlés után 4,558 százalékra süllyedt, s hétfőn is 4,587 százalékot mutatott. Az amerikai kötvényhozamok esése növeli a forint kamatelőnyét, s így a carry trade spekulációk is erősítik a magyar devizát. Aki ugyanis forintot vesz dollár ellenében, az a két deviza kamatkülönbözetét is zsebre vághatja.