Az Emirates légitársaság megadta az alaphangulatát a világ második legnagyobb repülőgépipari show-jának, ugyanis a légitársaság 90 Boeing 777X repülőgép megrendelését jelentette be a helyszínen. Vezérigazgatójuk szerint az üzlet volumene tükrözi az Emirates légiközlekedés jövője iránti elkötelezettségét, valamint hozzájárul Dubaj növekedési terveinek sikeréhez. Az ügylet értéke a kiválasztott almodelltől függően 40 milliárd dollár (14 ezermilliárd forint) körül alakulhat.

Az Emirates nem sajnálja a pénzt új gépekre, a képen látható Airbus A380-asok mellé Boingeket is vesz.

Fotó: Shutterstock

A Reuters emlékeztet, hogy nem az Emirates az egyetlen iparági szereplő, ami nagybevásárlásra készül: a török Anadolu állami hírügynökség szerint a Turkish Airlines összesen 355 Airbus repülőgép megvételét tervezi. Ezen belül 75 darab A350-900-as és 15 darab A350-1000-es széles törzsű járművet, valamint 250 keskeny törzsű A321neo és öt darab A350F teherszállító gépről folynak a tárgyalások.

Ha felek megállapodnak, akkor ez lesz a cég történetének legnagyobb üzlete.

Májusban a Turkish Airlines elnöke, Ahmet Bolat azt mondta, hogy a vállalat összesen 600 új repülőgép megrendelését tervezi, és ezeket 10 éven belül veszik át. A Turkish Airlines és a Lufthansa közös vállalata, a SunExpress pedig ma bejelentette, hogy 45 darab Boeing 737 MAX típusú repülőgépre adott le fix megrendelést, ezeket 2029 és 2035 között kell leszállítani.

A megállapodás további 45 gépre szóló opciós vásárlási lehetőséget ad. Az ügylet értéke 5 milliárd dollár lehet. Források szerint az Egyesült Arab Emírségek harmadik legnagyobb légitársasága, a fapados Flydubai 30 darab Boeing 787-9 megvásárlását jelentheti be a héten. Ez lenne a cég első széles törzsű repülőgépekre szóló megrendelése.

A turizmus világszerte újjáéledt a koronavírus világjárvány lecsengése után, több nyugat-európai légitársaság is rekorderedményekről számolt be október végén, hála az erős nyári keresletnek. A kínai légi közlekedési piac is regenerálódott, így a távol-keleti ország két legnagyobb légitársasága évek óta először könyvelt el nyereséget a harmadik negyedévben, miközben az utasok száma is nőtt.

A geopolitikai feszültségek viszont problémákat okozhatnak: az airshowt Dubaj az izraeli háború árnyékában rendezi meg, ami miatt a zsidó állam légterét elkerülik a nemzetközi járatok. Ez hosszabb menetidőt és pluszköltséget jelent a légitársaságoknak. A ForwardKeys szerint október 7-e óta a Közel-Keletre irányuló foglalások 26 százalékkal estek vissza.