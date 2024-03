Az elmúlt egy év masszív drágulását követően is vonzók az ANY Biztonsági Nyomda részvényei a Concorde szerint, amely új elemzéssel állt elő hétfőn.

A magas és a külpiaci terjeszkedés is az ANY Biztonsági Nyomda mellett szól / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A brókerház a frissített modelljében 4015 forintos célárat határozott meg a nyomdatársaság részvényeire, ami 30 százalékos felértékelődési lehetőség a következő 12 hónap során.

Az osztalékkal együtt 38 százalékos hozammal kecsegtet az elmúlt időszakban nagyot ralizó nyomdarészvény, amelyet továbbra is vételre ajánl a Concorde. A befektetési szolgáltató várakozásai szerint ugyanis az ANY idén 258, jövőre pedig 363 forint részvényenkénti osztalékot fizethet ki.

Afrikai óriásüzletek, amerikai piacszerzés

Az optimista prognózist részben a magyar társaság tíz évre szóló angolai útlevélüzletére alapozza, amely tavaly 25 milliárd forintot hozott a konyhára, idén pedig még ennél is többel, 35 milliárd forinttal járulhat hozzá a teljesítményhez. Igaz, 2025 után a projektből származó bevételek fokozatos apadásával számol a Concorde.

A nyomdaipari vállalat emellett egy ugyancsak tíz évre szóló, ghánai útlevélmegrendelésre is támaszkodhat, miközben tetemes árbevétele származik Irakból, Törökországból és Németországból is. A társaság az Egyesült Államokban alapított leányvállalaton keresztül a tengerentúlon is piacot szerezhet magának.

Ezeknek a projekteknek köszönhetően az ANY Biztonsági Nyomda tovább növelheti exportarányát, ami már tavaly is 55 százalékot képviselt a teljes forgalmon belül.

Rekordév és osztalékemelés jöhet idén a Nyomdától

Az idei év 64,8 milliárd forintos árbevétel mellett 9,95 milliárdos EBITDA-eredményt, valamint ötmilliárd forintot éppen meghaladó adózott nyereséget hozhat az ANY-nek, ezzel újabb rekordéve lehet a társaságnak. Ezt azonban 2025-ben várhatóan nem lesz képes felülmúlni a Concorde becslései szerint.

Az elemzés kiemeli, hogy bár az ANY részvényei (P) az idei évre várt részvényenkénti eredmény (E) 8,8 szorosán forognak, ami prémiumot jelent a BUX index jelenlegi, 6-os P/E rátájához képest, a társaság által kínált, 8,3 százalékos osztalékhozam 1,7 százalékponttal magasabb a tízéves magyar állampapír hozamánál.

Az ANY Biztonsági Nyomda a pénteki záróáron, 3100 forinton kezdte a hétfői tőzsdei kereskedést, az év eleje óta már 25 százalékot emelkedett a kurzus.