Mikor 2006-ban az Elder Scrolls IV: Oblivion a videójáték-történelem során először egy egyszemélyes játékban 2 dollárért megvételre kínált egy játékon belüli kozmetikai kiegészítőt, egészen konkrétan egy lópáncélzatot, teljes közharag fogadta a lépését: mégis hogy képzeli egy cég, hogy miután egyszer már megvettem egy játékot, még utólag fizessek azért, hogy bizonyos tárgyakhoz hozzájuthassak a játékon belül. Ez a szokás ma már teljességgel megszokott: a mikrotranzakciók a szektor bevételeinek 60 százalékáért felelnek, a feliratkozásos modelltől a battle passokon keresztül a DLC-kig egyre több játék alkalmazza ezt a formátumot, így ez mára szinte egybeforrt a modern videójátékok fogalmával.

Dollármilliárdos bevételt termelnek a mikrotranzakciók / Fotó: Shutterstock

A kiadók pedig nem véletlenül kaptak rá a mikrotranzakciók használatára: ezeken keresztül soha korábban nem látott bevételre tudnak szert tenni, arról nem is beszélve, hogy folyamatos tőkebeáramlást biztosítanak az érintett cégek számára, melyek így nemcsak újabb játékok kiadásából, de a meglévők továbbfejlesztéséből, cicomázásából és tökéletesítéséből is pénzhez jutnak, ami végső soron a játékosok számára is kedvező tud lenni.

Ezek a játékok hozták a legnagyobb mikrotranzakció-bevételt a kiadóknak

Az ötödik legnagyobb bevételt a Genshin Impact generálta kiadója, a miHoYo számára. A távol-keleti stílusú szerepjáték 3 milliárd dolláros forgalmat csinált játékon belüli vásárlásokból, erre pedig négy teljes évre sem volt szüksége.

A negyedik helyre a toplistán Rockstar gengszterszimulátora, a Grand Theft Auto V fért fel. A világtörténelem talán legismertebb játéka 7,7 milliárd dollárt termelt mikrotranzakciókból a kiadó számára, így azért lehet sejteni,

a GTA VI több milliárd dolláros fejlesztési büdzséjére miből futja a cégnek.

A dobogó legalsó fokára a PUBG Mobile fért fel 9 milliárdos bevételével. A modern battle royal műfaj atyjának tekinthető játék mobilos verziója 2020 márciusa óta termelte ki ezt a summát. Az ezüstérmet a főként Kínában népszerű Honor of Kings kapta meg 16 milliárdos forgalmával, az aranyérmes pedig nem mást, mint a Fortnite lett.

A PUBG sikerén kapitalizálódó, rajzfilmszerű karaktereivel fiatalok teljes generációit letaglózó battle royal 26 milliárd dolláros bevételt termelt mikrotranzakciókból 2017-es megjelenése óta, köröket verve ezzel a játékon belül vásárlásokból élő versenytársakra.