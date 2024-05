Osztalék: idén is jól kitömik a befektetők zsebét – ezek a legbőkezűbb cégek

Sosem voltak még annyira bőkezűek az év elején a tőzsdei cégek, mint az idei első negyedévben – derül ki a Janus Henderson összesítéséből.

A svájci Novartis fizette a legtöbb osztalékot az év elején / Fotó: Gabriel Monnet / AFP

A brit–amerikai alapkezelő adatai szerint a világ legnagyobb tőzsdei cégei 339,2 milliárd dollár osztalékot fizettek ki részvényeseiknek, ami 2,4 százalékos bővülést, egyúttal új első háromhavi rekordot is jelent.

Ehhez a története során első alkalommal osztalékot fizető Meta és az Alibaba hozzájárulása is kellett, az amerikai és a kínai óriásvállalat együtt 1,2 százalékponttal növelte a globális kifizetéseket.

A bővülés továbbra is meglehetősen széles körű, a vizsgált, mintegy 1200 tőzsdei cég 93 százaléka feljebb srófolta, de legalábbis szinten tartotta a kifizetéseket.

Osztalékrekordok dőltek Amerikában, a bankok is kitettek magukért

Az Egyesült Államokban jegyzett tőzsdei cégek minden korábbinál több pénzt osztottak vissza eredményükből, első negyedéves rekord dőlt meg Kanadában és Svédországban is.

Észak-Amerika adta a teljes osztaléktömeg több mint felét, 180 milliárd dollárt, ebben az év eleji rendkívüli kifizetések is szerepet játszottak.

Az európai cégek ötödével húzták szorosabbra a nadrágszíjat, elsősorban a szerényebb svájci és dán kifizetések következtében. A Janus Henderson szerint a régió második negyedéves kilátásai ezzel együtt biztatók (a kontinens több országában évente egyszer, jellemzően tavasszal és kora nyáron fizetnek osztalékot a társaságok).

A legtöbb szektorban egy számjegyű volt a növekedés, alulról leginkább a szállítmányozási cégek lógnak ki, részben a dán Möller-Maersk tetemes osztalékvágása miatt. A bankok viszont kitettek magukért, 12 százalékkal emelve a kifizetéseken. A pénzügyi szektor ezzel egymaga negyedével járult hozzá a globális bővüléshez.

Élre törtek a svájci cégek

A legbőkezűbb cégek toplistáját a tavalyi harmadik helyezett Novartis vezeti, a svájci gyógyszergyártó három év után érdemelte ki újra ezt a címet, svájci egészségipari szektortársát, a Roche-t megelőzve. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az amerikai kiskereskedelmi óriás Costco léphetett, amely újoncnak számít a top 10-ben.

A közvetlen élmezőnybe az előbbin kívül még három egyesült államokbeli vállalat, a Microsoft, az Exxon és az Apple került be. Az európai gyógyszeripart a két éllovason túl a fogyasztószere miatt a befektetők körében is népszerű dán Novo Nordisk képviseli még, kontinensünkről negyedikként a Siemens is ott van az osztalékfizetők globális elitjében. Kínai, illetve ázsiai társaságot ezúttal nem találunk köztük, Ausztrália viszont a hagyományosan nagy kifizetőnek számító BHP bányavállalat, valamint a Commonwealth Bank of Australia (CBA) révén két céggel is képviselteti magát.

A tíz legnagyvonalúbb társaság 52,1 milliárd dollárt fizetett ki, 10,1 milliárddal kevesebbet, mint 2023 elején. Ez a globális osztaléktömeg 15 százaléka.

A tavalyinál is nagyobb pénzeső hullhat idén a befektetőkre

Az erős évkezdés megfelelt a Janus Henderson várakozásainak, az alapkezelő így kitart korábbi előrejelzése mellett, amely szerint 2024-ben összesen 1720 milliárd dollár ütheti a befektetők markát világszerte. A közvetlen részvényesi juttatások ezzel 3,9 százalékkal múlhatják felül az előző évit.