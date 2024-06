A prepaid kártyák jobbak, mint a bankkártyák? – megvizsgáltuk

Az utazó külföldön is többféleképpen fizethet a megkívánt termékért és szolgáltatásért. Például válthat előre valutát, feltöltheti számláját és így a bankkártyáját és mobilját pénzzel, vagy pedig prepaid kártyát használ. Aki több országot is meglátogat, annak utóbbit mindenképpen érdemes figyelembe vennie, mivel akár több devizával is feltölthető, sőt léteznek olyan prepaid kártyák is, amelyek valós árfolyamon, vásárláskor váltják át a fizetendő összeget.

Megvizsgáltuk a prepaid kártyák előnyeit és hátrányait / Fotó: Getty Images

A prepaid kártyák, avagy a pénzzel előre feltöltött kártyák

Az előre feltöltött kártyák, azaz a prepaid kártyák olyan fizetőeszközök, amelyek világszerte a legtöbb kártyás fizetést elfogadó helyen, használhatók áruk és szolgáltatások megvásárlására, online vagy személyesen. Ezek nem kapcsolódnak semmilyen banki hálózathoz és bankszámla sem szükséges hozzájuk, nem úgy, mint a hagyományos betéti kártyákhoz.

Habár ugyanúgy működnek, mint a betéti kártyák (kártyaszámmal és PIN-kóddal), mivel nem kell velük bankon keresztül fizetni,

a prepaid kártyák valójában jobban hasonlítanak a készpénzhez

– magyarázza az Alternative Airlines.

A prepaid kártyák összességében olcsóbb szolgáltatásokat nyújtanak egy hagyományos bankkártyához képest. Ezeknél

gyakran nincs tranzakciós díj és fizetési limit, alacsonyabb az átváltási költség, sőt, akár előre rögzíteni lehet az átváltási árfolyamot.

A több pénznemet is kezelő kártyával az utazó rugalmasan költhet az úti cél helyi pénznemében, az átváltás pedig fizetéskor, valós árfolyamon történik. Ha azonban a kártya nem támogatja a helyi devizát, külföldi tranzakciós díjak merülhetnek fel. Ezért utazás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a támogatott pénznemeket.

Milyen szolgáltatók léteznek a piacon?

Számos pénzügyi szolgáltató bocsát ki pénzzel előre feltölthető kártyát. Ezek közül hármat mutatunk be röviden.

A Swissmoney fintechen keresztül kriptovalutával lehet kereskedni és vásárolni. A cég MasterCard prepaid kártyát forgalmaz, amellyel elektronikusan és offline boltokban is lehet vásárolni mind kriptovalutával, mind devizával (fiat pénz). Ezekkel a kártyákkal digitális pénztárcákból lehet fizetni. Nincs költési limit, több kártya és több pénznem is használható a szolgáltatási csomagban, lehetőség van Google Pay vagy Apple Pay érintés nélküli fizetésre, világszerte rendelkezésre áll ügyfélszolgálat. Sőt, az online felületen a kriptodeviza devizára is váltható.

A Revolut 2015 óta a világ elsődleges digitális banki szolgáltatójává vált. A Standard számlához járó kártyával 36 pénznemben és kriptovalutában 160-nál is több országban lehet vásárolni, az átváltást pedig valós árfolyamon végzik. Az ATM-ekből az első 5 pénzfelvétel ingyenes egy bizonyos összegig, utána pedig 2 százalékos díjat számítanak fel. Hátrány azonban, hogy a próbaidőszak után havidíjas, az ügyfélszolgálattal nehéz kapcsolatot teremteni, és nincs készpénz-visszatérítés vagy kamatjóváírás.

A Wise utazási kártyája is megfelelő lehet a külföldi vásárlásra. A korábban TransferWise-ként ismert, az elektronikus fizetés úttörői közzé tartozó vállalat átlátható díjszabással rendelkezik és valós árfolyamon vált a devizák között. A Wise Travel Money Cardnál nincsenek rejtett költségek és felhasználóbarát a mobilalkalmazás. A vállalat 40-nél is több pénznemet kezel, és néhány tízezer forintig még külföldi ATM-ből is ingyenes a készpénzfelvétel. Hátránya, hogy több ezer forint a kártyadíj, nincs kamatjóváírás és díjat számítanak fel egyes devizák közötti átváltásra.

Hogyan válasszak prepaid kártyát?

Ezen kártyák célja, hogy gördülékenyebbé tegyék az utazási élményt, de ha nem a megfelelőt választjuk, akár fejfájást okozhat.

Fontos szem előtt tartani:

a tranzakciós díjakat,

más országokban mekkora a szolgáltatások díja,

mennyi a készpénzfelvételi díj ATM-ből. Mivel a világ sok részén még mindig a készpénz az elterjedt fizetési mód, erre szükség lehet.

milyen árfolyamon váltanak és lehet-e azt előre rögzíteni,

használható-e előzetesen engedélyezett tranzakciókhoz, például szállodai foglalásokhoz,

támogatja-e az érintésmentes fizetést vagy a mobiltárca-funkciókat, például az Apple Payt és a Google Payt,

mekkora a havidíj és milyen rendszeres költségek vannak.

A megfelelő kártya kiválasztásával mindenképpen pénzt takaríthat meg.