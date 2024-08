A pénzügyi világ óriáscetje – Izzadhatnak a bankok, amelyek Elon Muskkal üzleteltek

A legnagyobb kérdés egy olyan befektetési banki ügyféllel kapcsolatban, mint Elon Musk, az, hogy kiderül-e róla, hogy egy Moby Dick, vagyis olyan nagy fehér bálna, akivel a finanszírozónak örökös – számos veszéllyel és kockázattal járó – küzdelmet kell folytatnia, majd a végén, ahogy Herman Melville könyvében is, már csak egyetlen túlélő tud beszámolni a katasztrófáról.

Elon Musk – a SpaceX tőzsdére vitele hatalmas üzlet lehet / Fotó: AFP

Musk egyike a pénzügyi világ óriáscetjeinek. A finanszírozó nagybankoknak nem könnyű megtalálni és főleg megszerezni a vállalkozói és befektetési érdekeltségek sokaságával rendelkező multimilliárdosokat, akiken aztán a tranzakciók százaival dollármilliókat kereshetnek. Így amikor a bankárok kiszúrnak egyet, nyilvánvalóan addig üldözik, amíg csak tudják – még akkor is, ha útközben maguk is bekapnak néhány ütést – jellemzi a helyzetet a Bloomberg kolumnistája.

És valóban volt néhány nagyon fájdalmas találat, például Musk 44 milliárd dolláros felvásárlása a Twitter – a most X-nek nevezett közösségi hálózat – esetében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bankok csak úgy elengedik a prédát, és más zsákmány után néznek. A Tesla, a SpaceX és egy sor más vállalat mögött álló ember már korábban is szépen tejelt a bankoknak, és nagy valószínűséggel ezután is fog – nemcsak a tőkepiaci munkáért vagy az üzletkötési tanácsadásért, hanem a privátbanki és vagyonkezelési tevékenységért is.

A nagybankok gyakran évekig követik nagy fehér bálnáikat, felmérik tevékenységüket, tanulmányozzák értéküket.

A 2008-as pénzügyi válság óta a Wall Street stratégiát váltott;

nagy ügyfelek egyre kisebb csoportjaira összpontosítanak, tőlük szerzik meg a bevétel legnagyobb részét. Musk tankönyvi példája ennek a fordulatnak.

Elon Musk hatalmas üzlet hatalmas kockázattal

A Twitter felvásárlása óriási üzlet volt, amelyhez egy ijesztően nagy finanszírozási csomagot csatoltak. A The Wall Street Journal szerint mostanra kiderült, hogy valószínűleg ez minden idők egyik legrosszabb felvásárlási ügylete volt a hitelezők szempontjából.

A Morgan Stanley,

a Bank of America,

a Barclays és

a Mitsubishi UFJ Financial Group

2022-ben, az üzlet lezárásakor a 13 milliárd dolláros adósságcsomag 90 százalékát vállalta magára. Az ügylet a befektetési banki szektor fellendülési ciklusának éppen végén jött létre, amikor a kamatlábak már emelkedni kezdtek, megdrágítva a forrásszerzést, a refinanszírozást.