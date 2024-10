A forint itt csak járulékos veszteség, a dollár egyre mélyebbre döngöli az eurót

Az elmúlt nyolc hónap leghosszabb gyengülési ciklusát mutathatja be az euró a dollárral szemben, amit főként azok az erősödő várakozások hajtanak, hogy az Európai Központi Bank decemberben újabb félpontos kamatcsökkentést hajthat végre.

Jerome Powell és Christine Lagarde, a Fed és az EKB elnöke. A két jegybank relatív árfolyam-politikája küldte lejtőre az eurót / Fotó: AFP

Zsinórban négy hete gyengül az euró

A közösségi deviza zsinórban negyedik hete gyengül, utoljára februárban láttunk hasonló leértékelődést, jelenleg már csak 1,0825 dollárt kell érte adni a bankközi devizapiacon.

Az eurózóna gyenge gazdasági adatai ugyanis növelik az esélyét, hogy az Európai Központi Bank monetáris lazítása még agresszívabbá válik, miközben az amerikai jegybank, a Fed lassíthatja kamatcsökkentését – írja a Bloomberg.

A közelgő amerikai elnökválasztás szintén nyomás alatt tartja az eurót, mivel fennáll a veszélye, hogy ha Donald Trump győz, magas kereskedelmi vámokat vet ki az európai országokra. Ez a forgatókönyv tovább acélosítaná a zöldhasút, amely már most is bivalyerős. Ha ez így megy tovább, a Goldman Sachs szerint akár az euró dollárparitása is kézzelfogható közelségbe kerülhet.

A relatív monetáris politika, azaz a két nagy jegybank egymáshoz viszonyított monetáris politikája a dönti el az árfolyamot, függetlenül attól, hogy ki ül a Fehér Házban

– mondta Michael Metcalfe, a State Street Global Markets makrostratégiai vezetője a Bloomberg TV-nek adott interjúban.

A kereskedők azt árazzák be, hogy az EKB következő, decemberi ülésén 40 százalékos valószínűséggel 50 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, ami 10 nappal ezelőtt még egyáltalán nem volt egyértelmű. Eközben a Fed újabb félpontos csökkentésének esélye elhalványult az amerikai gazdaság erejére tekintettel.

Az opciós piacok is az euró további lemorzsolódását jelzik. A piacokon ugyanis több mint három hónapja a legmagasabb szintre emelkedett az euró esésétől védő pozíciók iránti kereslet, miközben a volatilitási mutatók is emelkedtek.

Mindez persze a forint számára sem jelent semmi jót, sőt, részint magyarázatot nyújthat a hazai fizetőeszköz gyenge teljesítményére is, hiszen a devizapiacon ökölszabály, hogy a közösségi deviza dollárral szembeni gyengesége még nagyobb negatív irányú kilengést válthat ki az euróövezeten kívüli uniós országok devizáinál. Az euró amúgy jelenleg 403,83 forinton, a dollár 372,97 forinton áll.