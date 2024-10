Átszakította a 400-as lélektani határt a forint, másfél éve nem volt ennyire gyenge a devizánk

Másfél évnyi relatív felülteljesítés után ismét átlépte a 400-as szintet az euró-forint árfolyama, a hazai deviza ezzel olyan mélységeket ütött meg a közös fizetőeszközzel szemben, amire 2023 márciusa óta egyszer sem volt példa.

Végeláthatatlan szakadásban a forint / Fotó: Shutterstock

Félelmetes tempóban szakad a forint

A forint már a nap elején is gyenge formát mutatott, 398 környékén adták a devizánkat a nemzetközi devizapiacon az euró ellenében, kilenc óra óta azonban valódi szabadesésbe kezdett az árfolyam, három óra után pár perccel pedig már a 400-as szint fölé is felszaladt, ezzel 0,51 százalékos mínuszt mutat napi viszonylatban.

A forint szakadása mögött elsősorban nemzetközi tényezők állnak: a mélyrepülés már a hét elején megindult, miután Jerome Powell amerikai jegybankelnök kijelentette, a Fed a piacokon vártnál lassabban fogja csak csökkenteni az irányadó kamatot, ami hegymenetbe állította a dollárt gyakorlatilag minden másik devizával szemben.

Aztán jött a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja.

Izrael szárazföldi egységekkel is megtámadta a Hezbollahot Libanonban, mire Irán rakétacsapásokkal válaszolt a zsidó állam ellen – mindez megrémítette a befektetőket, akik villámgyorsan elkezdték zárni feltörekvő piaci pozícióikat, így a forint háza tájáról is elmenekültek.

A forint ennek megfelelően nemcsak az euróval, de a dollárral szemben is talajt vesztett, 0,94 százalékos mínuszban jár napi viszonylatban, 362,68-on adják jelenleg a zöldhasút.

A forintnak a kilátásai sem túl jók

A jelenlegi feszült geopolitikai helyzeten túl a forintot a globális monetáris politikai pályák íve és az európai gazdaság gyengélkedése is húzza. A jelenlegi állás szerint ugyanis

az amerikai jegybank csak lassan vágja majd a kamatokat, ami egy hosszabban erősen maradó dollárt sejtet,

az Európai Központi Banknak (EKB) azonban az eurózóna lendületének visszaállítása érdekében minden bizonnyal bátrabban kell majd csökkentenie a hitelfelvétel költségeit.

Ez már középtávon is az euró gyengüléséhez vezethet, ami dollár hegymenetével párhuzamosan, amit a Fed várható kamatpályáján túl még a geopolitikai feszültségek is táplálnak,

kifejezetten baljós év végét jelez előre a forint számára.

A hazai deviza számára az jelenthet némi támaszt, ha az MNB is lassítja saját kamatcsökkentési tempóját: ez ugyanis relatíve magasan tarthatja a hazai kamatkörnyezetet, ami továbbra is ide vonzhatja a nemzetközi tőkét, ez pedig jó esetben életet lehelne a forintba is.