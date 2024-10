Másfél év után megint a 400-at centizi a forint

Legutoljára 2023 márciusában centizte ilyen közelségben a 400-as szintet az euró ellenében a forint árfolyama, mint az Izrael elleni iráni rakétatámadás másnapján, szerdán. Ezúttal teljesen más tényezők terelik a forintot a többi feltörekvő piaci devizával egy irányba, a pszichológiai vonal felé. Alakulásuk belföldről befolyásolhatatlan, hatóerejük nemzetközileg sem felmérhető.

Félárnyékban: az izraeli háború elfajulása miatt a 400-at közelíti a forint euró-árfolyama, és nem kizárt hogy lesz rosszabb is Fotó: Shutterstock

Szeptemberben már kezdett jól kinézni a helyzet a feltörekvő devizák számára, mikor a Federal Reserve hatalmas kamatcsökkentése csökkentette a dollár hatóerejét, a forint az egyik legszebben teljesítő volt közülök, és 393 környékére erősödött az euró ellenében.

Aztán Izrael a gázai Hamász után lecsapott az ugyancsak Irán támogatta libanoni Hezbollahra.

Sékel: igen, forint: nem – aztán se sékel, se forint

Aztán jöttek a csipogóbombák, a légitámadások, militáns csúcsvezetőket öltek meg, majd a hét elején elindult a szárazföldi támadás is. Minél jobban ütötték a terrorszervezeteket, az izraeli sékel annál jobban erősödött, a háború lezárásának reményével, másutt azonban pont hogy a háború kiterjedésének veszélyét olvasták ki belőle, és – mily bizarr módon működnek néha a piacok – a feltörekvő piaci devizák a vélt veszélyek (nem utolsósorban egy olajáremelkedés) miatt gyengültek.

Aztán amikor kedden lecsaptak Izraelre az iráni rakéták, a sékel piacán is jött a megvilágosodás, és innentől kart-karba öltve menetelt a feltörekvő devizák piaca a gyengébb szintek felé. A forint euró-árfolyama szerda reggel a 399-es szinten is túlról fordult vissza, de nyomás alatt maradt. Ahogy 2023 márciusában is. Rendkívül idegesítő annak, aki őszi külföldi vakációra készül és még nem váltott devizát.

Tavaly márciusban volt visszaút a forint árfolyama számára

A legutóbbi, másfél évvel ezelőtti 400-at centiző gyengülésből volt a forintnak visszaútja (ami egészen 370 alá vitte).