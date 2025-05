Nincsenek könnyű helyzetben a jegybankok

Ugyan kevesebb figyelmet kap a vámintézkedések mellett, de az amerikai költségvetés vitája is zajlik, amelynek egyik legfontosabb eleme a 2017-ben bevezetett és idén lejáró adócsökkentés meghosszabbítása. Mivel 2025 augusztusáig biztosított lehet az amerikai gazdaság finanszírozása, egyelőre „nem szorít a cipő”, de a kiadáscsökkentések vagy további adósságnövelés kérdésében nem lesz egyszerű egyezségre jutni. Mindez azonban előrevetíti az amerikai költségvetési hiány további emelkedését, a jelenlegi GDP-arányos 6-7 százalékról. Az Institute of International Finance (IIF) májusi jelentése szerint a globális adósságszint 2025 első negyedévében új rekordot ért el, 324 ezer milliárd dollár fölé emelkedett. Az IIF szerint aggodalomra ad okot Amerika adósságszintje, és úgy vélik, az amerikai gazdaság finanszírozási igénye felfelé irányuló nyomást gyakorolhat a hozamokra, ami növelné a kamatkiadásokat is. Egy ilyen forgatókönyv mellett az inflációs kockázatok is növekednének. A jelentés kitért arra is, hogy elképzelhető, hogy a (az általános 10 százalékos) vámok végül csökkentik a kormányzati bevételeket, ha a vámok jelentős külföldi megtorlást váltanak ki. Az adósságok fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok megjelenhetnek a hitelminősítésekben, de a piaci forrásbevonás költségeit is emelik nemcsak a tengerentúlon, de közvetve a feltörekvő országokban is.

Míg az amerikai gazdaság 0,3 százalékos visszaesést mutatott az idei első negyedévben (az évesített negyedéves adat szerint), addig az eurózóna gazdasága az első negyedévben várakozások felett teljesített, 1,2 százalékkal bővült éves összehasonlításban.

A későbbiekben az eurózóna gazdasága az amerikai vámok miatt nehéz helyzetbe kerülhet, a csökkenő külső kereslet miatt. A vámok bejelentése után nagymértékű visszaesést láthattunk például a ZEW-indexben és a Sentix befektetői hangulatindexében is, egyértelműen megfigyelhető volt a piaci hangulat romlása. A vámháborús retorika enyhülésével ugyanakkor a Sentix hangulatindexe is javult, az áprilisi beszerzésimenedzser-indexeket pedig felfelé korrigálták az első becslés kedvezőtlenebb számai után. Pozitív hír továbbá az eurózóna gazdaságára tekintve, hogy az új német kormány még március elején bejelentette, hogy az adósságfék lazítását tervezi, és egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot is terveznek létrehozni – bár ez inkább a 2026-os növekedésre lehet majd hatással.