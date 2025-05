Mol: az orosz olajról való leválás lehet a fő sztori 2027-ig

Könnyedén felülmúlta a várakozásokat a Mol, ezzel erős negyedévet tudott zárni. 830 millió dollár feletti CCS EBITDA-t realizált, ebben a vártnál erősebb upstream és downstream szegmens is segítséget nyújtott. A magas gázárak ellensúlyozni tudták a gyengébb olajpiaci teljesítményeket. Emellett a fogyasztási trendek is kedvezően alakultak, valamint a közel 400 millió dolláros profit is kellemes meglepetésnek számít