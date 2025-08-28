Befektetési lehetőség csábító diszkonton: Coterra Energy

Az amerikai S&P 500 részvényindex energetikai vállalatait vizsgálva a Coterra Energy kedvező árazás mellett kínál belépési lehetőséget az amerikai fosszilis energiahordozók piacára. A vállalat előremutató P/E (árfolyam/egy részvényre jutó nettó profit) rátája 9,3-szoros, EV/EBITDA (vállalati érték/EBITDA) mutatója pedig 4,5-szörös, ami jelentős diszkontot jelent a 16,1, illetve 8,5-szörös értékeken mozgó iparági átlaghoz képest.
Az elemzői konszenzus kifejezetten optimista a részvényekkel kapcsolatban: a 12 havi célár alapján 40 százalékos felértékelődési potenciál rejlik a vállalat papírjaiban, emellett 3,7 százalékos osztalékhozamot is biztosít. A cég a saját részvényeit aktívan veszi, jelenleg egy 2 milliárd dollár értékű visszavásárlási programot futtat.
Tavalyelőtt, 2023-ban az Egyesült Államok adatközpontjai összesen 176 ezer MWh (megawattóra) energiát fogyasztottak, azonban a mesterséges intelligencia (MI) térhódítása jelentős energiaigény-növekedést generál, egyes várakozások szerint 2028-ra ennek mértéke elérheti az 580 ezer MWh-t is.
A méreteket jól érzékelteti, hogy Magyarország teljes áramfelhasználása mindössze 35,5 ezer MWh volt 2023-ban, miközben a z Egyesült Államok összesen körülbelül 4,5 millió MWh energiát használt fel.
Az MI-adatközpontok működésének kritikus jellemzője a folyamatos energiaellátás szükséglete.
Az MI-adatközpontoknak állandó áramellátásra van szükségük, 24 órában, a hét minden napján, az év 365 napján
– magyarázza Rahul Mewawalla, a nagy energiaigényű, MI-támogató adatközpontokat építő és üzemeltető Mawson Infrastructure Group vezérigazgatója.
Ez a követelmény pedig lehetetlenné teszi – az időszakosan változó mértékben rendelkezésre álló – megújuló technológiákra, például szél- vagy napenergiára való kizárólagos támaszkodást, így az adatközpontok jellemzően szennyezőbb elektromosságot használnak.
A nagy technológiai vállalatok tisztában vannak a fosszilisüzemanyag-függőség problémájával. A Meta, az Amazon és a Google csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely 2050-re megháromszorozná a világ nukleáris kapacitását.
A nukleáris energia azonban jelenleg csak az amerikai villamosenergia-ellátás 20 százalékát teszi ki, és az MI-adatközpontok működésének csupán töredékét látja el. Virginiában, ahol a legtöbb adatközpont található az Egyesült Államokban, a földgáz adja a termelt villamos energia több mint felét.
Az új nukleáris üzemek megvalósítása ráadásul évekbe, sőt akár évtizedekbe is telhet.
Donald Trump energiapolitikai lépései további lendületet adhatnak az amerikai fosszilis energiaszektornak. A Drill Baby Drill jelszóval fémjelzett megközelítés a hazai szénhidrogén-termelés maximalizálását célozza. Trump One Big Beautiful Bill költségvetési törvénye jelentős csapást mért az amerikai zöldenergiára, számos, zöldátállással kapcsolatos támogatást megnyirbált vagy megszüntetett.
Ezzel párhuzamosan a fosszilis energiahordozó-kitermelő vállalatok számára jelentős kedvezményeket vezetett be. Az új szabályozás egyszerűsíti és olcsóbbá teszi az állami tulajdonú földeken való fúrást, miközben bővíti az ilyen tevékenységre rendelkezésre álló területeket. Persze hogy mennyire használják ki ezeket a lehetőségeket, azt végső soron a globális olaj- és gázpiacok árai fogják eldönteni.
A Coterra Energy 2021 októberében a Cabot Oil és a Cimarex egyesüléséből jött létre. A vállalat elsősorban a Permian-medencében, a Marcellus-palában és az Anadarko-medencében végez olaj-, földgáz- és földgázkondenzátum-termelési tevékenységet.
A cég hosszú távú víziójának középpontjában az áll, hogy egy stabil, diverzifikált termelőből előre kiszámítható cashflow-generátorrá alakuljon át. Az elemzők szerint a vállalat tudatosan választja a mérsékeltebb termelésnövekedés útját a magasabb tőkejuttatások javára, ami az amerikai palaipari érettség felé való elmozdulást tükrözi.
Az elmúlt negyedévek során a Coterra termelési adatai pozitív trendet mutattak, a kitermelés folyamatosan nőtt, különösen a Permian- és Anadarko-medencékben, ahol a vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre. A 2024. novemberi 3,95 milliárd dolláros akvizíciók tovább erősítették a cég Permian-medencében kivívott pozícióját, ami stratégiai fontosságú az olajtermelés növelésében.
A vállalat számára a legjelentősebb kihívást a földgázárak drasztikus csökkenése jelentette 2023–2024-ben. A gázárak több mint 50 százalékkal estek, ami a stratégia átfókuszálására kényszerítette a vállalatot.
Coterra válasza proaktív volt: csökkentette a gáztermelő tevékenységeit és erőforrásait átirányította az olajtermelésre, ahol magasabb árrések voltak elérhetők.
A tőkeallokáció területén is változások történtek. Idén a vállalat óvatosságból csökkentette tőkekiadási terveit a makrogazdasági bizonytalanságok miatt, miközben fenntartotta a termelési célkitűzéseket. Ez a konzervatív megközelítés a szabad pénzáramlás javítását célozza. Az elmúlt negyedévek pénzügyi eredményei ingadoztak a várakozások körül.
Tavaly év elején a vállalat elmaradt az elemzői projekcióktól, az év végétől azonban stabilizálódott a profitabilitás:
A Coterra idén az adósságcsökkentést helyezi előtérbe, célul tűzve ki a 2027–2028-ban lejáró, 650 millió dolláros hiteleinek teljes visszafizetését.
A Barclays becslése szerint 2026-ban a szabad cash-flow 65 százalékát juttathatják vissza a részvényeseknek osztalék és részvény-visszavásárlás formájában, ami jelentős árfolyam-támogatást jelenthet.
