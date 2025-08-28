Deviza
Épduferr
spekuláció
kispapír
tőzsde

Profitrealizálás vagy lufipukkanás? – Megtorpant a kispapírrali

Profitrealizálás indult az Épduferr piacán, amit az építőipari aktivitás visszaesése is indokolt. Ám az Otthon Start program szeptemberi rajtja újabb spekulációs hullámot indíthat.
Faragó József
2025.08.28., 17:19

Szerdán még úgy tűnt, nincs olyan Épduferr-ajánlat, amit ne venne meg a piac. Nos, csütörtök délelőtt 25 forint közelében már többségbe kerültek az eladók, és elkezdett lefelé csorogni az árfolyam. A kurzus 23 forinton zárt. Megtorpant a kispapír rali.

Kispapír rali
Kispapírrali: megtorpant az Épduferr / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság 

Profitrealizálás vagy lufipukkanás?

Három hónapja négy forinton forgott az Épduferr, míg tegnap már 25 forinton jegyezték. De bő 

egy hónapja is csak hat forinton cincogott a kurzus.

Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést.

Ilyen felértékelődésnek az éves jelentés alapján fundamentális háttere nem lehet a dunaújvárosi építőipari cég esetében.

Egyelőre csak

 megtorpant a kispapírrali.

Délután 22 forint környékén rendre megjelentek a vásárlók. Vagyis benne van a pakliban, hogy csak erőt gyűjt a piac az újabb spekulációs roham előtt. Ám ilyen meredek emelkedés után egy hasonlóan drámai kiárazódás sem kizárt.

 

Újabb kispapírrali indulhat szeptemberben

Korábban több magyarázat is született az árfolyam felívelésére. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is. De még a Duna House-részvényt is felkapták. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában.  

Most akár azzal is magyarázható a megtorpanás, hogy a friss kutatás szerint a hazai építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent az idei második negyedévben az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten 

a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt,

az építőipari aktivitás-kezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot. 

Ellenben a szeptemberben induló Otthon Start program 

újabb spekulációs hullámot indíthat 

a BÉT építőipari szektorában.

