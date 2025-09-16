Esett a Richter, zuhant a 4iG is, de a forint gőzerővel hasít

A frankfurti DAX vezetésével lefordultak kedden a főbb európai tőzsdeindexek. Nem sokkal a budapesti tőzsdezárás előtt a német tőzsdemutató 1,3 százalékkal, a brit FTSE 100 0,8 százalékkal, míg a francia CAC 40 szintén 0,8 százalékkal maradt el hétfői záróértékétől. Idehaza a BUX visszatért 100 ezer pont alá.
A negatív tartományban nyitottak az amerikai börzék is, ám korántsem olyan mértékben, mint ahogy az európaiak állnak. Odaát fél százalék alattiak a mínuszok.
A befektetők figyelme most már az amerikai jegybankra, azaz a Federal Reserve-re irányul. Washingtonban ugyanis kedden kezdődik a Fed kétnapos ülése. A piacokon szinte biztosra veszik, hogy a Fed idén először csökkenti a kamatlábakat – egyes befektetők akár jelentős, 50 bázispontos vágásra is számítanak.
Talán most már nem is annyira a csökkentés konkrét mértéke, hanem inkább a következő hónapokra adott jelzések lesznek fontosak, miközben Jerome Powell, a Fed elnöke a jegybank függetlenségét védve harcban áll Donald Trump amerikai elnökkel is.
Ilyen körülmények között a gazdasági adatoknak csekély hatásuk van az árfolyamokra, pedig a tengerentúli kiskereskedelmi forgalom a vártnál jobban emelkedett augusztusban – derült ki szintén kedden.
A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,8 százalékkal, 99 878 pontra csökkent. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 17,6 milliárd forintot.
A hazai blue chipek közül egyedül az OTP erősödött, az is csupán 0,03 százalékkal, azaz 10 forinttal, 29 010 forintra.
A Richter és a Magyar Telekom viszont nagyot esett. A gyógyszerpapírok árfolyama 2,4 százalékkal, 9895 forintig, míg a távközlési részvényeké 1,9 százalékkal, 1860 forintig csúszott vissza.
A Mol kurzusa a zárás előtti felhúzásnak köszönhetően csupán 0,4 százalékkal, 2800 forintra süllyedt.
Véget érni látszik – legalábbis egyelőre – a 4iG és a Rába nagy menetelése. Az előbbi 7 százalékkal, 2380 forintra, az utóbbi 3,4 százalékkal, 2250 forintra zuhant, de nagyot zakózott a Duna House is, amelynek záróértéke 4,5 százalékkal, 1070 forintra zsugorodott. A 4iG-be és a Rábába idejében beszállt befektetők ennek ellenére még mindig hatalmas nyereséget realizálhatnak.
A Gránit Bank viszont 5,7 százalékkal, kereken 14 ezer forintig lőtt ki.
A forint is folytatta a raliját. A BÉT kicsengetése időpontjában az euró 389,9, a dollár 329,1 forint körül járt.
