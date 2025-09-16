Esett a Richter, zuhant a 4iG is, de a forint gőzerővel hasít

A frankfurti DAX vezetésével lefordultak kedden a főbb európai tőzsdeindexek. Nem sokkal a budapesti tőzsdezárás előtt a német tőzsdemutató 1,3 százalékkal, a brit FTSE 100 0,8 százalékkal, míg a francia CAC 40 szintén 0,8 százalékkal maradt el hétfői záróértékétől. Idehaza a BUX visszatért 100 ezer pont alá.

Visszatért a BUX 100 ezer pont alá/ Fotó: Vémi Zoltán

A negatív tartományban nyitottak az amerikai börzék is, ám korántsem olyan mértékben, mint ahogy az európaiak állnak. Odaát fél százalék alattiak a mínuszok.

A befektetők figyelme most már az amerikai jegybankra, azaz a Federal Reserve-re irányul. Washingtonban ugyanis kedden kezdődik a Fed kétnapos ülése. A piacokon szinte biztosra veszik, hogy a Fed idén először csökkenti a kamatlábakat – egyes befektetők akár jelentős, 50 bázispontos vágásra is számítanak.

Talán most már nem is annyira a csökkentés konkrét mértéke, hanem inkább a következő hónapokra adott jelzések lesznek fontosak, miközben Jerome Powell, a Fed elnöke a jegybank függetlenségét védve harcban áll Donald Trump amerikai elnökkel is.

Ilyen körülmények között a gazdasági adatoknak csekély hatásuk van az árfolyamokra, pedig a tengerentúli kiskereskedelmi forgalom a vártnál jobban emelkedett augusztusban – derült ki szintén kedden.

A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,8 százalékkal, 99 878 pontra csökkent. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 17,6 milliárd forintot.