Elképesztő formába lendült a forint

Jó napja van a forintnak. Kedden még gyengélkedett a magyar deviza, ám szerdán délelőtt már a forint erős oldalán jegyezték az euró-forint devizapárt.

Támaszokat tört az euró-forint / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Egy délelőtt két támaszt tört le az euró-forint

A megnövekedett piaci bizonytalanság a dollár erősödését eredményezte kedden. Némi gyengülést a forint is bemutatott napközben, de az euróval szemben 395 alatti szintek rajzolódtak ki, míg a dollárral szemben a 340 alattiak a szerda reggeli elemzői kommentárokban.

A szerdai magyar tőzsdenyitás előtt 395,5 közeléből 394,7-ig süllyedt az euró-forint.

Ezzel letörte a kurzus a 395-ös támaszszintet. Majd tőzsdenyitás után folytatódott a magyar deviza erősödése: az euró-forint 393,5 közelébe erősödött. Ezzel megkezdődött egy újabb támasz tesztelése, hiszen egészen közel, 393,46-nál feszül egy Fibonacci-szint.

Míg felfelé tekintve, a forint gyenge oldalán az euróval szemben 396,34-nál húzódik az első fontosabb ellenállási szint, ez a 30 napos mozgóátlag.