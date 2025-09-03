Elképesztő formába lendült a forint

Jó napja van a forintnak. Kedden még gyengélkedett a magyar deviza, ám szerdán délelőtt már a forint erős oldalán jegyezték az euró-forint devizapárt.
A megnövekedett piaci bizonytalanság a dollár erősödését eredményezte kedden. Némi gyengülést a forint is bemutatott napközben, de az euróval szemben 395 alatti szintek rajzolódtak ki, míg a dollárral szemben a 340 alattiak a szerda reggeli elemzői kommentárokban.
A szerdai magyar tőzsdenyitás előtt 395,5 közeléből 394,7-ig süllyedt az euró-forint.
Ezzel letörte a kurzus a 395-ös támaszszintet. Majd tőzsdenyitás után folytatódott a magyar deviza erősödése: az euró-forint 393,5 közelébe erősödött. Ezzel megkezdődött egy újabb támasz tesztelése, hiszen egészen közel, 393,46-nál feszül egy Fibonacci-szint.
Míg felfelé tekintve, a forint gyenge oldalán az euróval szemben 396,34-nál húzódik az első fontosabb ellenállási szint, ez a 30 napos mozgóátlag.
A feltörekvő piaci devizák, köztük a forint pályáját nagyban befolyásolja a dollár mozgása. Donald Trump ismét felszólította a Fedet, hogy nagymértékben csökkentse a kamatszintet, mivel a jelenlegi gazdasági lendület ellenére a jelzálog-hitelezés területén problémák vannak. Tegnapi beszédében kijelentette, hogy az amerikai gazdaság kivételesen jól teljesít, de a kamatpolitika megnehezíti a hitelhez jutást. Ismét azzal vádolta meg Jerome Powell Fed-elnököt, hogy a korábbi kamatcsökkentéseket politikai megfontolások befolyásolták.
A kamatcsökkentési várakozások gyengítik a dollárt, mert növelik a feltörekvő devizák kamatelőnyét, és a carryspekulánsok elfordulnak az amerikai fizetőeszköztől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.