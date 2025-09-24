Forint: gyorsult a magyar pénz romlása, a dollár brutális formában

Gyorsabb ütemre váltott a forint gyengülése szerda 12 óra után. A hazai fizetőeszköznél indult korrekció az euró és a dollár viszonylatában is szembetűnő.

Fotó: torcsabi

Az euró jegyzése a délelőtti 390 forint alatti szintről egészen 391,4 forintig szaladt fel délután fél egyig, ez az árfolyamszint sem tudta azonban útját állni a forint további gyengülésének, innen ugyanis 391,7-ig emelkedett tovább a keresztárfolyam. Ez 0,5 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollárral szemben ennél sokkal gyengébben teljesít a hazai fizetőeszköz. A devizapár kurzusa 1 százalékkal került feljebb, ezzel pedig már túllépte a 333,3 forintos szintet a dollár váltási árfolyama.

Az Erste kommentárja szerint szerdán a nemzetközi események a meghatározók a hazai piacon, itthon nem érkezik fontos gazdasági adat. A forint azzal együtt állt gyengülő pályára, hogy a jegybank kedden nem változtatott a korábbi, szigorú üzeneteken és rövid távon nincs jele sem kamatcsökkentési szándéknak.

A pesti tőzsde ledolgozta a délelőtti esést. A BUX 0,1 százalékos plusznál, 98 900 pontnál jár cikkünk írásakor.