Megvan, miért esik a forint és a zloty - légi veszély a háttérben

A lengyel zloty árfolyama szerdán havi mélypontjára esett, miután Donald Trump amerikai elnök előző nap kijelentette, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterüket megsértő orosz repülőgépeket. A befektetők szerint ugyanis a potenciális légi harc növeli a régióban a háború súlyos eszkalációjának kockázatát – írja a Bloomberg. Mindez a forintnak sem jött jól.
A zloty szerdán délig 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, és a feltörekvő piaci devizák közül a legrosszabbul teljesítők közé került, régiós társaival, a forinttal és a cseh koronával együtt.
Amikor egy riporter kedden közvetlenül megkérdezte, hogy a NATO-szövetségeseknek le kellene-e lőniük az orosz repülőgépeket, Trump igennel válaszolt.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter gyorsan reagált az X-en:
Értem
– írta.
A harcias megjegyzések egy sor olyan incidens után hangzottak el, amelyek során orosz drónok és repülőgépek lépték át a NATO-szövetségesek, például Lengyelország és az euróövezethez tartozó Észtország légterét.
A behatolások aggodalmat keltettek a katonai szövetség keleti szárnyán, amelyet a közeli Ukrajnában zajló háború már amúgy is destabilizált.
A befektetők aggódnak, hogy ha Oroszország újabb provokációt hajt végre, és egy orosz vadászgép belép Lengyelország légterébe, valóban lelőhetik
– mondta a hírügynökségnek Piotr Matys, az In Touch Capital Markets devizastratégája.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban szintén kijelentette, hogy országa kész lelőni azokat az orosz repülőgépeket és drónokat, amelyek belépnek a légterébe, miután legalább 19 drón sértette meg a lengyel légteret az elmúlt hónapban, ami miatt Varsó NATO-konzultációkat is kért.
Annak dacára, hogy a behatolások hetek óta uralják a lengyel újságok címlapjait, a zloty és a lengyel államkötvények árfolyama egészen eddig nem roggyant meg.
A befektetők bíztak az ország erős gazdasági kilátásaiban, másrészt a viszonylag magas kamatokat sem tévesztették szem elől. Pedig mind a Moody’s Ratings, mind a Fitch negatívra csökkentette Lengyelország hitelminősítésének kilátásait, a növekvő költségvetési hiányra és a csillagászati védelmi kiadásokra tekintettel.
A lengyel valuta az euróval szemben az év eleje óta alig változott, és a dollárral szemben 14 százalékkal emelkedett.
Eközben a forint 0,4 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben szerdán. Szijjártó Péter szerdán közölte, hogy Magyarország nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával, még Trump kérésére sem.
Hozzátehetjük, hogy a régiós devizák esése a dollár euróval szembeni erősödésével is összefügg. A zöldhasú kurzusa 0,55 százalékkal emelkedett a közösségi devizához viszonyítva, jelenleg az euró 1,175 dolláron áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.