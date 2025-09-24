Megvan, miért esik a forint és a zloty - légi veszély a háttérben

A lengyel zloty árfolyama szerdán havi mélypontjára esett, miután Donald Trump amerikai elnök előző nap kijelentette, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterüket megsértő orosz repülőgépeket. A befektetők szerint ugyanis a potenciális légi harc növeli a régióban a háború súlyos eszkalációjának kockázatát – írja a Bloomberg. Mindez a forintnak sem jött jól.

Légi veszély miatt gyengül a forint / Fotó: Christopher Chambers / Shutterstock

A befektetők megrettentek a háborús kilátásoktól

A zloty szerdán délig 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, és a feltörekvő piaci devizák közül a legrosszabbul teljesítők közé került, régiós társaival, a forinttal és a cseh koronával együtt.

Amikor egy riporter kedden közvetlenül megkérdezte, hogy a NATO-szövetségeseknek le kellene-e lőniük az orosz repülőgépeket, Trump igennel válaszolt.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter gyorsan reagált az X-en:

Értem

– írta.

A harcias megjegyzések egy sor olyan incidens után hangzottak el, amelyek során orosz drónok és repülőgépek lépték át a NATO-szövetségesek, például Lengyelország és az euróövezethez tartozó Észtország légterét.

A behatolások aggodalmat keltettek a katonai szövetség keleti szárnyán, amelyet a közeli Ukrajnában zajló háború már amúgy is destabilizált.

A befektetők aggódnak, hogy ha Oroszország újabb provokációt hajt végre, és egy orosz vadászgép belép Lengyelország légterébe, valóban lelőhetik

– mondta a hírügynökségnek Piotr Matys, az In Touch Capital Markets devizastratégája.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban szintén kijelentette, hogy országa kész lelőni azokat az orosz repülőgépeket és drónokat, amelyek belépnek a légterébe, miután legalább 19 drón sértette meg a lengyel légteret az elmúlt hónapban, ami miatt Varsó NATO-konzultációkat is kért.

A forint kurzusa is megingott

Annak dacára, hogy a behatolások hetek óta uralják a lengyel újságok címlapjait, a zloty és a lengyel államkötvények árfolyama egészen eddig nem roggyant meg.

A befektetők bíztak az ország erős gazdasági kilátásaiban, másrészt a viszonylag magas kamatokat sem tévesztették szem elől. Pedig mind a Moody’s Ratings, mind a Fitch negatívra csökkentette Lengyelország hitelminősítésének kilátásait, a növekvő költségvetési hiányra és a csillagászati védelmi kiadásokra tekintettel.