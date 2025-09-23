Bomba formában fordul rá az MNB kamatdöntésére a forint, 390 alatt várja Varga Mihályt az euró

Bombaerős szintek mellett fordul rá a forint az MNB délutáni kamatdöntésére, a hazai deviza mind a dollár, mind az euró ellenében továbbra is tartja a lélektani határok környékét, melyeket az elmúlt hetekben szerzett meg. A forint erejének forrása továbbra is elsősorban az MNB által stabilan rendelkezésre bocsátott kamattámasz, amely a kamatkülönbözeten keresztül vonzóvá teszi a devizánkat is. Ezért lesz kiemelten fontos a forint számára a délutáni kamatdöntés, melytől ugyan nagy meglepetésre nem érdemes számítani, de Varga Mihály jegybankelnök bejelentést követő szavainak mindenféleképpen lehet árfolyam-befolyásoló hatása a devizánk számára, a befektetők ugyanis nagyítóval keresik majd az esetleges kamatvágási ciklus indulásának időpontjára utaló kijelentéseket.
A forint lendületéhez az elmúlt hónapokban a dollár végtelen gyengélkedése is hozzájárult, a zöldhasú értékvesztése ugyanis megnyitja az utat a feltörekvő piaci devizák előtt is a menetelésre, ennek a folyamatnak pedig a forint rendre nagyobb nyertese tud lenni, mint a régiós devizák – ez fordított irányba is igaz, a forint rendre nagyobbat bukik, mint a régió, ha a dollár megindul felfelé. A DXY dollárindex a keddi kereskedést minimális, 0,1 százalék alatti pluszban kezdte, ám ez nem hatott ki számottevően a devizánk árfolyamára:
A forint a régiós devizák ellenében sem mutat egyelőre nagy elmozdulásokat, a zloty és a román lej keresztjei szinte változatlanok a nap során, egyedül a cseh koronával szemben látszik egy érzékelhető trend az árfolyamon.
