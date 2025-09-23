Deviza
Bomba formában fordul rá az MNB kamatdöntésére a forint, 390 alatt várja Varga Mihályt az euró

A hazai deviza hatalmas menetelésben volt az elmúlt hetekben, és bár a lendület kicsit fogyatkozni látszik, az árfolyamok még mindig a lélektani határok erős oldalán járnak. A forint nyugodtan várja az MNB kamatdöntését.
Mészáros Gergő
2025.09.23, 10:48
Frissítve: 2025.09.23, 11:03

Bombaerős szintek mellett fordul rá a forint az MNB délutáni kamatdöntésére, a hazai deviza mind a dollár, mind az euró ellenében továbbra is tartja a lélektani határok környékét, melyeket az elmúlt hetekben szerzett meg. A forint erejének forrása továbbra is elsősorban az MNB által stabilan rendelkezésre bocsátott kamattámasz, amely a kamatkülönbözeten keresztül vonzóvá teszi a devizánkat is. Ezért lesz kiemelten fontos a forint számára a délutáni kamatdöntés, melytől ugyan nagy meglepetésre nem érdemes számítani, de Varga Mihály jegybankelnök bejelentést követő szavainak mindenféleképpen lehet árfolyam-befolyásoló hatása a devizánk számára, a befektetők ugyanis nagyítóval keresik majd az esetleges kamatvágási ciklus indulásának időpontjára utaló kijelentéseket.

Az MNB és a dollár támasztja a forint árfolyamát / Fotó: torcsabi

Az MNB és a dollár támasztja a forint árfolyamát

A forint lendületéhez az elmúlt hónapokban a dollár végtelen gyengélkedése is hozzájárult, a zöldhasú értékvesztése ugyanis megnyitja az utat a feltörekvő piaci devizák előtt is a menetelésre, ennek a folyamatnak pedig a forint rendre nagyobb nyertese tud lenni, mint a régiós devizák – ez fordított irányba is igaz, a forint rendre nagyobbat bukik, mint a régió, ha a dollár megindul felfelé. A DXY dollárindex a keddi kereskedést minimális, 0,1 százalék alatti pluszban kezdte, ám ez nem hatott ki számottevően a devizánk árfolyamára:

  • Az euróval szemben egy kisebb iránykeresést követően gyakorlatilag ugyanott jár a kereszt, mint ahol kezdte a napot, 389,0 környékén jegyzik a közös devizát, a forint így ezen a fronton továbbra is rendületlenül tartja magát a 390-es lélektani határ alatt. 
EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.1051 -0.04%
  • A dollár ellenében is hasonló helyzet, a forint ezen a fronton ugyan valamivel nagyobbat csúszkált a reggeli órákban, a kereszt az erős oldalról környékezi a 330-as lélektani határt, 329,8-en állt a mutató a délelőtt közepén.
USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
329.4893 -0.1%
A forint a régiós devizák ellenében sem mutat egyelőre nagy elmozdulásokat, a zloty és a román lej keresztjei szinte változatlanok a nap során, egyedül a cseh koronával szemben látszik egy érzékelhető trend az árfolyamon.

CZK / HUF árfolyam
Cseh korona árfolyam (CZK/HUF)
16.0411 -0.09%
