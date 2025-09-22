Alulteljesítő a hazai részvénypiac - jöhet a fordulat, vagy további csökkenés várható?

Továbbra is alulteljesítő a hazai részvénypiac, a pozitív nemzetközi befektetői hangulat ellenére lefelé sodródik a BUX index. Minden blue chip fontos támaszhoz érkezett, így a következő napokban kiderülhet, hogy további csökkenés jön, vagy rövid távú fordulat következik.
A korábbi kitörési szint felett mozog az OTP árfolyama, amely 28 740 forintra tehető, és fontos támaszt jelent jelenleg. Letörése esetén nagyobb tér nyílna lefelé, de jól láthatóan visszaesett a csökkenés dinamikája. Felül az 50 napos mozgóátlag meghatározó rövid távú ellenállás 29 373 forintnál, ezt kellene áttörni a korrekció megindulásához.
A 9870 forintos támaszhoz érkezett a Richter árfolyama, amely kiemelten fontos. Szignifikáns letörése esetén 9500 forintnál adódna a következő meghatározó támasz. Fordulat esetén a 10 000–10 100 forintos zónára érdemes figyelni, ami korábban fontos támaszként funkcionált.
A Mol piacán továbbra is eladói nyomás tapasztalható, ami geopolitikai okokra vezethető vissza. Most viszont egy fontos támasz közelébe ért a jegyzés, amely 2750 és 2764 forint között húzódik, az előbbi egy hosszabb távú emelkedő trendvonal, az utóbbi pedig a 23,6 százalékos Fibo-szint. Innen könnyen korrekció indulhat, de trendfordulóra egyelőre kevéssé lehet számítani.
Fontos trendvonal és az 50 napos mozgóátlag közelébe ért a Magyar Telekom árfolyama, melyek 1846–1848 forint között húzódnak. Felül az 1868 forintnál húzódó ellenállásra érdemes figyelni, ennek áttörése hozhatna korrekciós hullámot. Ha viszont a jelzett támasz letörik, további tér nyílhat lefelé.
