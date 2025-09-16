Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
szerzői jog
mesterséges intelligencia
Hollywood

Harcba vonul a mesterséges intelligencia ellen Hollywood – elegük van a lopásból, betelt a pohár

A filmipar és más kreatív szektorok megelégelték, hogy a modellek fejlesztéséhez kérés nélkül használják a jogvédett műveket. A mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek eddig nem különösebben figyeltek a szerzői jogok védelmére.
K. B. G.
2025.09.16., 20:07
Fotó: Shutterstock

Újabb mesterségesintelligencia-vállalkozás került Hollywood kereszttüzébe, miután kedden a Walt Disney, a Comcast birtokolta Universal és a Warner Bros Discovery közösen indított szerzői jogi eljárást a kínai MiniMax ellen, mondván, a kínai cég Hailuo AI kép- és videógeneráló alkalmazása lopott szellemi tulajdonra épült.

Businessman,Use,Artificial,Intelligence,Ai,Rapidly,Advancing,Technology,Of,The mesterséges intelligencia MI, AI
A mesterséges intelligencia alkotásait nem védi szerzői jog / Fotó: Shutterstock

A kínai cég sajátjaként kezelt a hollywoodi stúdiók jogvédett tartalmait

Az előfizetéses szolgáltatás egy egyszerű szöveges üzenetre válaszul hoz létre képeket és videókat, akár a stúdiók birtokában lévő, jogvédett tartalmak felhasználásával is, így a generált képeken és videókon akár Darth Vader a Csillagok háborújából vagy a Minyonok is szerepelhetnek a MiniMax márkázásával.

A hollywoodi stúdiók szerint a MiniMax nem tett megfelelő lépéseket a szerzői jogok megsértésének kiküszöbölésére a kérésük ellenére sem. Az amerikai cégek szerint a kínai vállalat fittyet hány az amerikai szerzői jogi törvényekre, és úgy kezeli értékes, jogvédett karaktereiket, mintha azok a sajátjai lennének – írja a Reuters.

A Disney, a Universal és a Warner a bíróságon a MiniMax jogsértő profitját szeretnék megszerezni, és arra kérik a bírót, hogy utasítsa a kínai céget a jogsértés megszüntetésére, valamint arra, hogy a Hailuo mesterségesintelligencia-szolgáltatást csak a szerzői jogokat védve kínálja.

A szerzői jog a mesterséges intelligencia gyenge pontja lehet

A hollywoodi stúdiók nem először indítanak pert a szerzői jogok védelmét általában figyelmen kívül hagyó mesterségesintelligencia-szektor cégei ellen, így 

a Disney és a Universal júniusban a Midjourney ellen indított hasonló eljárást, majd ebben a hónapban a Warner is perelte a céget.

A szerzői jogok kérdése a generatív mesterséges intelligencia egyik gyenge pontja lehet, hiszen a szektor vállalatai ellen már egy sor pert indítottak a szerzői jogok birtokosai, az íróktól a hírlapokon és a zenekiadókon át a filmstúdiókig. Egyebek mellett az OpenAI, a Microsoft, az Anthropic és más cégek is célkeresztbe kerültek, mondván, a modellek képzésére jogosulatlanul használtak jogvédett tartalmakat. Ugyanakkor az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala szerint a mesterséges intelligenciát nem illetik meg szerzői jogok.

Mindeközben a MiniMax 4 milliárd dolláros értékeltségre és tőzsdei listázásra pályázik, és honlapja szerint a modelljeit 157 millióan használják több mint kétszáz országban és régióban.

