Megint a Mol vitte a pálmát, a forint nem mozgatta meg a befektetők fantáziáját

Nagyjából semerre sem mozdultak a vezető európai tőzsdeindexek a hétfői kereskedésben, legalábbis a pesti börze zárásáig ez volt a helyzet. Idehaza is csak a Mol erősödött a blue chipek közül.
A londoni, frankfurti és párizsi tőzsdeindexek minimálisan emelkedtek, míg Madrid és Milánó egy hajszállal lejjebb került.
Az amerikai részvényindexeknél már nagyobb lendületet lehetett látni a tengerentúli tőzsdenyitás utáni órákban. A Nasdaq például 0,8 százalékos, míg az S&P 500 mintegy 0,5 százalékos pluszban állt magyar idő szerint délután 5 körül. Egyedül a Dow Jones ragadt le pénteki záróértéke magasságában.
A héten jönnek ki az ISM friss amerikai beszerzésimenedzser-indexei, pénteken pedig az Egyesült Államok munkaerőpiacáról kapunk híreket.
Emellett szerdán egy régi-új probléma is előtérbe kerülhet, az pedig nem más, mint az amerikai kormányzat potenciális leállása, mivel szeptember 30-án ér véget a pénzügyi év a tengerentúlon.
Ha az amerikai kongresszus addig nem jut megállapodásra, az amerikai kormány szerdán kifogy a pénzből
– figyelmeztetett Martin Hartmann, a Commerzbank elemzője.
A BUX végül minimális, 0,05 százalékos pluszban, 99 257 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom valamivel 7,5 milliárd forint alá szorult, azaz messze elmaradt az utóbbi időben megszokott, jellemzően a tízmilliárd forintot is bőven meghaladó forgalomtól.
A blue chipek közül kizárólag a Mol árfolyama emelkedett, mégpedig 0,7 százalékkal, 2760 forintra.
Az OTP kurzusa viszont 0,1 százalékkal, 29 050 forintra süllyedt.
A kora reggel remek hírről beszámoló Richter 0,5 százalékkal, 9725 forintra, míg a Magyar Telekom 0,6 százalékkal, 1804 forintra gyengült.
A közepes kapitalizációjú cégek közül kitűnt a gyorsjelentését kedden közlő Opus Global, amelynek záróértéke 3,3 százalékkal 559 forintra nőtt.
A forint sem mozgatta meg hétfőn a befektetők fantáziáját. Az euró csekély mértékben 391,3 forint fölé erősödött.
