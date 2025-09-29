Deviza
tőzsde
BUX
Mol

Megint a Mol vitte a pálmát, a forint nem mozgatta meg a befektetők fantáziáját

Gyér forgalom mellett stagnált hétfőn a BUX. Egyedül a Mol árfolyama emelkedett a vezető részvények közül, és a Magyar Telekom volt a leggyengébb blue chip.
Murányi Ernő
2025.09.29, 17:31
Frissítve: 2025.09.29, 17:53

Nagyjából semerre sem mozdultak a vezető európai tőzsdeindexek a hétfői kereskedésben, legalábbis a pesti börze zárásáig ez volt a helyzet. Idehaza is csak a Mol erősödött a blue chipek közül.

20240827_BET_001_VZ bét Mol
Egyedül a Mol erősödött hétfőn a BÉT-en a blue chipek közül / Fotó: Vémi Zoltán

A londoni, frankfurti és párizsi tőzsdeindexek minimálisan emelkedtek, míg Madrid és Milánó egy hajszállal lejjebb került.

Az amerikai részvényindexeknél már nagyobb lendületet lehetett látni a tengerentúli tőzsdenyitás utáni órákban. A Nasdaq például 0,8 százalékos, míg az S&P 500 mintegy 0,5 százalékos pluszban állt magyar idő szerint délután 5 körül. Egyedül a Dow Jones ragadt le pénteki záróértéke magasságában.

A héten jönnek ki az ISM friss amerikai beszerzésimenedzser-indexei, pénteken pedig az Egyesült Államok munkaerőpiacáról kapunk híreket. 

Emellett szerdán egy régi-új probléma is előtérbe kerülhet, az pedig nem más, mint az amerikai kormányzat potenciális leállása, mivel szeptember 30-án ér véget a pénzügyi év a tengerentúlon. 

Ha az amerikai kongresszus addig nem jut megállapodásra, az amerikai kormány szerdán kifogy a pénzből

– figyelmeztetett Martin Hartmann, a Commerzbank elemzője.  

A BUX végül minimális, 0,05 százalékos pluszban, 99 257 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom valamivel 7,5 milliárd forint alá szorult, azaz messze elmaradt az utóbbi időben megszokott, jellemzően a tízmilliárd forintot is bőven meghaladó forgalomtól.   

A blue chipek közül kizárólag a Mol árfolyama emelkedett, mégpedig 0,7 százalékkal, 2760 forintra.

Az OTP kurzusa viszont 0,1 százalékkal, 29 050 forintra süllyedt.

A kora reggel remek hírről beszámoló Richter 0,5 százalékkal, 9725 forintra, míg a Magyar Telekom 0,6 százalékkal, 1804 forintra gyengült.

A közepes kapitalizációjú cégek közül kitűnt a gyorsjelentését kedden közlő Opus Global, amelynek záróértéke 3,3 százalékkal 559 forintra nőtt.

A forint sem mozgatta meg hétfőn a befektetők fantáziáját. Az euró csekély mértékben 391,3 forint fölé erősödött.

 

