Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Javítani próbál az OTP, a pesti tőzsde lefelé vette az irányt – a forintban sincs erő szerda reggel

Az előző napi esést követően továbbra is gyenge a hangulat a pesti tőzsdén. Az OTP kisebb emelkedéssel kezdett, a Richtert megütötték a befektetők. A forintpiacon is az eladók vannak többségben.
K. T.
2025.09.24, 09:12
Frissítve: 2025.09.24, 10:11

Az eladók mutatják az irányt a pesti tőzsdén szerda reggel a tegnapi esést követően is. A BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 98 596 ponton indította a kereskedést. A Budapesti Értéktőzsde ezzel továbbra is alulteljesítő, Nyugat-Európában ugyanis indexemelkedéssel indítottak a meghatározó börzék.

BUX, forint, OTP
Az OTP javított, a pesti tőzsde így is lefelé vette az irányt szerda reggel, a forint kissé gyengül / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai vezető részvények közül 

  • egyedül az OTP tudott erősödni, 0,1 százalékkal 28 620 forintra. 
  • A Mol 0,2 százalékkal 2700 forintra ereszkedett, 
  • a Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal 1830 forintig került lejjebb. 
  • A Richter 1,2 százalékkal 9910 forintra esett.

A tengerentúli piacok keddi esését Jerome Powell Fed-elnök szavai váltották ki, aki szerint az amerikai részvények jelenleg túlértékeltek. A piacok Donald Trump amerikai elnök szavait is emészthetik, aki váratlanul szigorú hangot ütött meg New Yorkban, az ENSZ székházában elmondott beszédében, kijelentve, hogy Ukrajna akár az összes, jelenleg orosz megszállás alatt álló területét visszaszerezheti, a NATO-t pedig támogatja abban, hogy gépei lelőjenek minden olyan orosz repülőgépet, amely megsérti a védelmi szövetség légterét.

Trump további szigorú szankciók életbe léptetését is kilátásba helyezte Oroszországgal szemben, az orosz olaj vásárlásával kapcsolatban pedig üzent Magyarországnak is.

A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 389,4 és 390,4 forint közötti sávban mozgott a tőzsdenyitást megelőzően, reggel kilenc órakor 390,1 forinton áll a közös európai fizetőeszköz, ami minimális forintgyengülést jelent.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot veszített értékéből a magyar pénz, a váltási árfolyam 330,9 forintnál jár. 

A magyar fizetőeszköz árfolyamában nem váltott ki jelentős mozgást a jegybank előző napi kamattartása és Varga Mihály MNB-elnök monetáris szigorúságot jelző szavai sem.

