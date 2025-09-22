Lázár Jánost követi Ausztria: az osztrákoknak is elegük van a Strabagból, rommá bírságolhatják a céget

Noha a Strabag építőipari vállalat a tavalyi évet több mint 17 milliárd eurós bevétellel és nagyjából 1 milliárd eurós adózás előtti eredménnyel zárta, a bécsi tőzsdén jegyzett vállalat vezetősége most valószínűleg árgus szemmel figyeli a császárváros kartellbíróságán megkezdett pert, hiszen a Der Standard hírportál szerint az osztrák gazdaságtörténet legnagyobb összegű versenyhatósági bírságát szabhatják ki a cégre.

Csapatmunka a Strabagnál / Fotó: NurPhoto via AFP

Kartellezés 15 éven át

A Strabagot azzal vádolják ugyanis, hogy több mint 15 éven keresztül, 2002 júliusától 2017 októberéig kartellezett építőipari szektortársaival Ausztriában. A kartellben részt vevő vállalatok ezalatt – számos áldozat kárára – összejátszottak az árak megállapításában, felosztották egymás közt a piacot, és üzleti információkat is cseréltek egymással.

Az osztrák Szövetségi Versenyhivatal (BWB) 2017-ben indította meg az évekig tartó átfogó vizsgálatokat, majd 2021 végén a kartellbíróság kiszabott egy körülbelül 45 millió eurós bírságot a vállalatra.

A potenciális bírságot azonban jelentősen csökkentették, mivel – amint a BWB kifejtette – a Strabag együttműködött a hatóságokkal az ügy feltárása érdekében.

Később azonban a Gazdasági és Korrupciós Ügyészség (WKStA) vizsgálata új részleteket tárt fel az építőipari kartellről. A BWB ismét bírósághoz fordult, és követelte a Strabag elleni eljárás folytatását.

Újratárgyalják a Strabag ügyét

Az új részletek fényében – lévén ezekről a Strabag magától nem számolt be – pedig megdőlt az az állítás, hogy a vállalat teljes mértékben együttműködött volna a hatóságokkal. Bár ezt a Strabag tagadja, ám az osztrák Legfelsőbb Bíróság (OGH) másképp határozott, ezért az ügy visszakerült a kartellbíróságra, ahol pénteken kezdték meg a meghallgatásokat.

Mindazonáltal mind a Szövetségi Versenyhivatal (BWB), mind a bírói tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az építőipari kartell kivizsgálása nem lett volna lehetséges a Strabag együttműködése nélkül. Az viszont más kérdés, hogy az együttműködés valóban „teljes körű” volt-e, s hogy milyen mértékben felelős a Strabag vezetősége.