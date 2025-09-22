Lázár Jánost követi Ausztria: az osztrákoknak is elegük van a Strabagból, rommá bírságolhatják a céget

Noha a Strabag építőipari vállalat a tavalyi évet több mint 17 milliárd eurós bevétellel és nagyjából 1 milliárd eurós adózás előtti eredménnyel zárta, a bécsi tőzsdén jegyzett vállalat vezetősége most valószínűleg árgus szemmel figyeli a császárváros kartellbíróságán megkezdett pert, hiszen a Der Standard hírportál szerint az osztrák gazdaságtörténet legnagyobb összegű versenyhatósági bírságát szabhatják ki a cégre.
A Strabagot azzal vádolják ugyanis, hogy több mint 15 éven keresztül, 2002 júliusától 2017 októberéig kartellezett építőipari szektortársaival Ausztriában. A kartellben részt vevő vállalatok ezalatt – számos áldozat kárára – összejátszottak az árak megállapításában, felosztották egymás közt a piacot, és üzleti információkat is cseréltek egymással.
Az osztrák Szövetségi Versenyhivatal (BWB) 2017-ben indította meg az évekig tartó átfogó vizsgálatokat, majd 2021 végén a kartellbíróság kiszabott egy körülbelül 45 millió eurós bírságot a vállalatra.
A potenciális bírságot azonban jelentősen csökkentették, mivel – amint a BWB kifejtette – a Strabag együttműködött a hatóságokkal az ügy feltárása érdekében.
Később azonban a Gazdasági és Korrupciós Ügyészség (WKStA) vizsgálata új részleteket tárt fel az építőipari kartellről. A BWB ismét bírósághoz fordult, és követelte a Strabag elleni eljárás folytatását.
Az új részletek fényében – lévén ezekről a Strabag magától nem számolt be – pedig megdőlt az az állítás, hogy a vállalat teljes mértékben együttműködött volna a hatóságokkal. Bár ezt a Strabag tagadja, ám az osztrák Legfelsőbb Bíróság (OGH) másképp határozott, ezért az ügy visszakerült a kartellbíróságra, ahol pénteken kezdték meg a meghallgatásokat.
Mindazonáltal mind a Szövetségi Versenyhivatal (BWB), mind a bírói tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az építőipari kartell kivizsgálása nem lett volna lehetséges a Strabag együttműködése nélkül. Az viszont más kérdés, hogy az együttműködés valóban „teljes körű” volt-e, s hogy milyen mértékben felelős a Strabag vezetősége.
A bírósági per mellett a BWB és a Strabag külön tárgyalásokat is folytat az eljárás esetleges békés lezárásáról. Számos pont azonban továbbra is teljesen nyitott a felek szerint. A Strabag egyik ügyvédje például a tárgyalóteremben is hangsúlyozta, hogy „teljesen kérdőjeles még a bírság összege”.
Az azonban biztos, hogy nem babra megy a játék, a Strabagnak sokba kerülhet a tisztességes verseny szabályainak megsértése. Az osztrák portál értesülése szerint a bírság jóval magasabb lehet, mint az eredetileg kiszabott 45 millió euró, sőt az Ausztriában eddig valaha kiszabott legmagasabb bírságot is meghaladhatja.
A bírság meghatározásakor a döntő tényező a csoport forgalma, a maximális összeg ennek 10 százaléka lehet. Fontos szempont ugyanakkor
Az eddigi rekord egy 70 millió eurós bírság volt, amelyet a Legfelsőbb Bíróság az év elején szabott ki a Billa anyavállalatára, a Rewére.
Az utóbbi időben a bírságok általában magasabbak lettek a Legfelsőbb Bíróság által elfogadott új szabályozás miatt.
A 2024-es éves beszámolójában egyébként a Strabag hangsúlyozta, hogy jelentős tartalékokat különített el – többek között – a károsultaknak fizetendő esetleges kártérítésekre, ám azok összegét
a folyamatban lévő eljárás miatt nem hozzák nyilvánosságra, mivel ez súlyosan rontaná a Strabag eljárásbeli helyzetét.
A Strabag vezetősége határozottan meg van győződve róla, hogy a versenyhatóság megújított kérelme alaptalan. A vállalat „széles körben és intenzíven működött együtt a Szövetségi Versenyhivatallal”.
Továbbá a csoport az ügy kirobbanása óta finomította megfelelőségi rendszerét is. Például egy háromórás „alapvető jogi képzést” tett kötelezővé az osztályvezetőktől felfelé mindenkinek, hogy elkerülhessék a hasonló ügyeket. Az 1444 kötelezettből 1332-en már el is végezték a tanfolyamot.
A Strabag részvényárfolyama hétfő délutánig 1,7 százalékkal, 79 euróra csökkent. Év eleje óta viszont 94 százalékkal emelkedett a kurzus.
Az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja a papírt 85 eurós mediáncéláron.
Mint ismert, év elején Lázár János építési és közlekedési miniszter is hangos nemtetszését fejezte ki a Strabaggal szemben az M30-as autópálya kivitelezése kapcsán.
