Továbbra is kiváló formában az OTP, a Magyar Telekom is kapaszkodik

Enyhén csökkent a BUX a szerdai tőzsdenyitás után. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom kezdte jól a napot.
Murányi Ernő
2025.10.08, 09:16
Frissítve: 2025.10.08, 11:01

Vegyesen nyithatnak a főbb európai tőzsdeindexek szerdán, mivel Franciaországban Sebastien Lecornu miniszterelnök lemondását követően továbbra is bizonytalan a politikai helyzet. Az OTP viszont ott folytatja, ahol kedden abbahagyta.

OTP
Jól kezdte a szerdai kereskedést az OTP / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A német ipari termelés augusztusban 4,3 százalékkal esett vissza júliushoz képest, holott az elemzők csupán 1 százalékos csökkenést vártak. Éves bázison 3,9 százalékos volt a zsugorodás, miután júliusban még 1,5 százalékkal javult a mutató. Tagadni sem lehetne a hasonlóságot a kedden közölt magyar adatokkal.

Az Euro Stoxx 50 index nagyjából stagnált, a brit FTSE 100 0,33 százalékkal, míg a CAC 40 0,20 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a frankfurti DAX 0,33 százalékkal esett.

A befektetők már az amerikai jegybank, azaz a Fed este megjelenő jegyzőkönyvét várják a nyílt piaci bizottság legutóbbi kamatdöntő üléséről.

A piac továbbra is határozottan egy újabb amerikai kamatcsökkentéssel számol október végén, s ebben a kérdésben a Fed jegyzőkönyve döntő bizonyítékokkal szolgálhat 

– idézi a dpa-AFX Frank Sohlleder elemzőt a német Activtrades brókercégtől.

A további amerikai kamatemelésekbe vetett hitet illusztrálja az arany véget nem érő erősödése, az unciánkénti ár kedden a 4000 dollárt is átlépte, reggel 9 előtt pedig már 4050 dollár felett járt. 

A BUX ebben a befektetői környezetben 101 299 ponton, vagyis csupán 0,05 százalékkal nyitott keddi záróértéke alatt.

A blue chipek közül a kedden brillírozó OTP és a - kedden egyedüli blue chipként gyengülő - Magyar Telekom kezdte emelkedéssel a napot. A bankpapír 0,3 százalékkal, 29 750 forintra, míg a távközlési részvény 0,2 százalékkal, 1806 forintra drágult. 

A Richter árfolyama viszont 1 százalékkal, 10 140 forintra, a Molé 0,4 százalékkal, 2770 forintra esett.

A zöldhasú folytatja a pozitív korrekciót szerda reggel is, az euró 0,38 százalékkal,  1,16152 dollárra, az angol font 0,26 százalékkal, 1,34 dollárra gyengült.

A forint sem tudott kikeveredni a keddi örvényből, amelybe a francia kormányválság, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szóbeli intervenciója, illetve a vártnál gyengébb ipari termelési adatok miatt került. 

Pedig kellemes meglepetésként derült ki reggel, hogy havi bázison immár harmadik hónapja stagnál az infláció hazánkban. Éves összevetésben 4,3 százalékon maradt a mutató.

Az euró a BÉT becsengetése körül 393,2 forint, a dollár 338,4 forint körül járt.

 

