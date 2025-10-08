Továbbra is kiváló formában az OTP, a Magyar Telekom is kapaszkodik

Vegyesen nyithatnak a főbb európai tőzsdeindexek szerdán, mivel Franciaországban Sebastien Lecornu miniszterelnök lemondását követően továbbra is bizonytalan a politikai helyzet. Az OTP viszont ott folytatja, ahol kedden abbahagyta.

Jól kezdte a szerdai kereskedést az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A német ipari termelés augusztusban 4,3 százalékkal esett vissza júliushoz képest, holott az elemzők csupán 1 százalékos csökkenést vártak. Éves bázison 3,9 százalékos volt a zsugorodás, miután júliusban még 1,5 százalékkal javult a mutató. Tagadni sem lehetne a hasonlóságot a kedden közölt magyar adatokkal.

Az Euro Stoxx 50 index nagyjából stagnált, a brit FTSE 100 0,33 százalékkal, míg a CAC 40 0,20 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a frankfurti DAX 0,33 százalékkal esett.

A befektetők már az amerikai jegybank, azaz a Fed este megjelenő jegyzőkönyvét várják a nyílt piaci bizottság legutóbbi kamatdöntő üléséről.

A piac továbbra is határozottan egy újabb amerikai kamatcsökkentéssel számol október végén, s ebben a kérdésben a Fed jegyzőkönyve döntő bizonyítékokkal szolgálhat

– idézi a dpa-AFX Frank Sohlleder elemzőt a német Activtrades brókercégtől.

A további amerikai kamatemelésekbe vetett hitet illusztrálja az arany véget nem érő erősödése, az unciánkénti ár kedden a 4000 dollárt is átlépte, reggel 9 előtt pedig már 4050 dollár felett járt.

A BUX ebben a befektetői környezetben 101 299 ponton, vagyis csupán 0,05 százalékkal nyitott keddi záróértéke alatt.