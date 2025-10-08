Aranyat halmoz fel Kína: újabb növekedések a tartalékban

A kínai központi bank kedden közzétett sajtóközleménye szerint az ország devizatartaléka egyetlen hónap alatt 16,5 milliárd dollárral, azaz 0,5 százalékkal nőtt, így szeptember végén már 3338,7 milliárd dollárt tett ki, és az aranykészleteiket is növelni tudták. Ez az adat nem csupán a piacok számára fontos jelzés, de egyben közel egy évtizedes rekordot is jelent.

Arany /A kép illusztráció Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Folytatódik az arany-felhalmozási stratégia

A tartalék növekedéséhez hozzájárult, hogy a kínai jüan 0,1 százalékkal erősödni tudott az amerikai dollárral szemben, miközben maga a dollár is enyhén, 0,04 százalékkal gyengült a főbb nemzetközi valutákból álló kosárhoz képest.

A devizapiaci mozgások mellett Peking stratégiai nemesfém vásárlásai is figyelemre méltóak.

A jegybanki adatokból kiderül, hogy Kína aranytartaléka a hónap végére 74,06 millió unciára nőtt az augusztus végi 74,02 millió unciáról. Ezzel a kínai jegybank már a tizenegyedik egymást követő hónapban növelte aranykészletét, ami egyértelműen a hosszútávú felhalmozási stratégia jele. Ennek eredményeképpen az aranytartalék dollárban kifejezett értéke egyetlen hónap alatt hatalmasat ugrott: a augusztusi 253,8 milliárd dollárról 283 milliárd dollárra emelkedett.