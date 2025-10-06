Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.22 +0.53% GBP/HUF447.43 +0.49% CHF/HUF417.01 +0.29% PLN/HUF91.34 +0.08% RON/HUF76.35 +0.05% CZK/HUF16 -0.09% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.22 +0.53% GBP/HUF447.43 +0.49% CHF/HUF417.01 +0.29% PLN/HUF91.34 +0.08% RON/HUF76.35 +0.05% CZK/HUF16 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,466.79 +0% MTELEKOM1,844 -0.43% MOL2,768 -0.07% OTP29,030 -0.17% RICHTER10,240 +0.68% OPUS555 -1.08% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,910 -0.61% BUMIX9,418.22 +0.18% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,200.27 +0.09% BUX100,466.79 +0% MTELEKOM1,844 -0.43% MOL2,768 -0.07% OTP29,030 -0.17% RICHTER10,240 +0.68% OPUS555 -1.08% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,910 -0.61% BUMIX9,418.22 +0.18% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,200.27 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
arany
MNB
aranytartalék
jegybank

Nyelik és nyelik a jegybankok az aranyat, nem tudnak jóllakni vele

A globális jegybankok augusztusban 15,1 tonna aranyat vásároltak. A nemzetközi trendhez hasonlóan az MNB aranytartaléka is jelentősen nőtt az elmúlt években.
VG/MTI
2025.10.06, 10:30
Frissítve: 2025.10.06, 11:03

A globális központi bankok augusztusban újraindították az aranyvásárlást, és az Aranyvilágtanács (WGC) előzetes becslései szerint 15,1 tonnával növelték aranytartalékaikat – áll a szervezet honlapján.

Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, aranytartalék, Kína
Augusztusban is emelkedett a globális jegybankok aranytartaléka / Fotó: Shutterstock

Krishan Gopaul, a WGC elemzője szerint ez a 15,1 tonna nagyjából összhangban van a márciustól júniusig terjedő havi beszerzésekkel, és a vásárlási trendhez való visszatérésre utal, miután a globális készletek júliusban stagnáltak. Hozzátette ugyanakkor, hogy az emelkedő aranyárak valószínűleg korlátozzák a vásárlás mennyiségét.

Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél. Bulgária aranytartaléka 2 tonnával, 43 tonnára emelkedett, ami a legnagyobb havi növekedés 1997 júniusa óta. A kínai jegybank ugyancsak 2 tonnás aranyvásárlásról számolt be. Az ázsiai országnak a tizedik egymást követő hónapban nőtt az aranytartaléka, átlépte a 2300 tonnát, ami azonban a teljes nemzetközi aranytartaléknak még mindig csak a 7 százaléka.

Az orosz jegybank aranytartaléka 3,1 tonnával csökkent, ami a WGC szerint az ország aranyérmeverési programjával függ össze.

Hatalmasra duzzadt Magyarország aranytartaléka az elmúlt tizenöt évben

Magyarország aranytartaléka a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vásárlásainak köszönhetően 2010-től kiugró mértékben, 2024 szeptemberére a harmincötszörösére, 110 tonnára nőtt, jóval meghaladva a korábbi, 2021-es 94,5 tonnás csúcsot is. Az aranytartalék jelenlegi szintre való növelésével a jegybank folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot, és a magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett.

A növekedés azt mutatja, hogy az MNB a globális trendekhez igazodva vásárolta az aranyat, mivel 2010 óta a jegybankok nettó aranyvásárlókká váltak. A 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után a központi bankok aranykereslete rekordokat döntött, ami 2023-ban is folytatódott.

A nemzeti jegybankok arany iránti kereslete 2022-ben történelmi csúcsot ért el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradt, de így is meghaladta az 1000 tonnát.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu