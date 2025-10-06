Nyelik és nyelik a jegybankok az aranyat, nem tudnak jóllakni vele

A globális központi bankok augusztusban újraindították az aranyvásárlást, és az Aranyvilágtanács (WGC) előzetes becslései szerint 15,1 tonnával növelték aranytartalékaikat – áll a szervezet honlapján.
Krishan Gopaul, a WGC elemzője szerint ez a 15,1 tonna nagyjából összhangban van a márciustól júniusig terjedő havi beszerzésekkel, és a vásárlási trendhez való visszatérésre utal, miután a globális készletek júliusban stagnáltak. Hozzátette ugyanakkor, hogy az emelkedő aranyárak valószínűleg korlátozzák a vásárlás mennyiségét.
Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél. Bulgária aranytartaléka 2 tonnával, 43 tonnára emelkedett, ami a legnagyobb havi növekedés 1997 júniusa óta. A kínai jegybank ugyancsak 2 tonnás aranyvásárlásról számolt be. Az ázsiai országnak a tizedik egymást követő hónapban nőtt az aranytartaléka, átlépte a 2300 tonnát, ami azonban a teljes nemzetközi aranytartaléknak még mindig csak a 7 százaléka.
Az orosz jegybank aranytartaléka 3,1 tonnával csökkent, ami a WGC szerint az ország aranyérmeverési programjával függ össze.
Magyarország aranytartaléka a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vásárlásainak köszönhetően 2010-től kiugró mértékben, 2024 szeptemberére a harmincötszörösére, 110 tonnára nőtt, jóval meghaladva a korábbi, 2021-es 94,5 tonnás csúcsot is. Az aranytartalék jelenlegi szintre való növelésével a jegybank folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot, és a magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett.
A növekedés azt mutatja, hogy az MNB a globális trendekhez igazodva vásárolta az aranyat, mivel 2010 óta a jegybankok nettó aranyvásárlókká váltak. A 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után a központi bankok aranykereslete rekordokat döntött, ami 2023-ban is folytatódott.
A nemzeti jegybankok arany iránti kereslete 2022-ben történelmi csúcsot ért el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradt, de így is meghaladta az 1000 tonnát.
