Befektetés: brutális hozamok egy hónap alatt – sokan jól sejtették, hová kell tenni a pénzt ősszel

Lendületesen indították az őszt a világszerte nagy népszerűségnek örvendő tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) Európában. A széles eszközlefedettséget, jó diverzifikációt és magas likviditást kínáló befektetés összvagyona újabb csúcsra ért szeptember végére az LSEG Lipper legfrissebb adatai szerint.

Taroltak szeptemberben az európai ETF-ek, továbbra is népszerű ez a befektetés / Fotó: Shutterstock

A kontinens ETF-jeiben fialtatott vagyon 4,1 százalékkal 2412,8 milliárd euróra emelkedett a múlt hónapban. A 96 milliárd eurós gyarapodás mögött jórészt az augusztusinál sokkal bőkezűbb piaci hozamok voltak, melyek 59,3 milliárd euróval növelték a portfóliók értékét. A megtakarítók maguk sem tétlenkedtek, 36,7 milliárd eurót fektettek be ilyen termékekbe. A friss tőkebeáramlás közel 12 milliárd euróval haladta meg az előző havit.

Ezzel a befektetéssel taroltak az európaiak az ősz elején

Az év utolsó negyedére ráfordulva a befektetők továbbra is a részvény-ETF-eket keresték a leginkább, 31,3 milliárd eurót fektetve ide. A kötvényes termékek 3,6 milliárd euró friss megtakarítást vonzottak be, az árupiaci ETF-ek 1,1 milliárdos tőkebeáramlással zártak, a pénzpiaci portfóliókba pedig eközben 600 millió euró érkezett. A vegyes ETF-ekbe 100 millió eurót fektettek, az alternatív ETF-ekből pedig ugyanekkora összeget váltottak vissza a tulajdonosok.

A nagyobb kategóriákat tovább bontva az látható, hogy a legnépszerűbb termékek az amerikai részvény-ETF-ek voltak, melyekből 7,6 milliárd eurónyit táraztak be. A globális részvénykitettséget adó termékek a második helyen futottak be 6,8 milliárd eurós friss tőkével. A harmadik legkeresettebb eszközkategóriának a feltörekvő piaci részvény-ETF-ek bizonyultak, melyekből 3,2 milliárd eurónyit adtak el a forgalmazók.

A lista végén a német midcap részvényekbe fektető ETF-ek és az észak-európai részvény-ETF-ek, valamint az amerikai vállalati kötvényes portfóliók voltak, melyekből 400-400 millió euró, illetve 1,2 milliárd euró tőke távozott szeptemberben.

Az év első háromnegyedében 242,6 milliárd euró befektetés érkezett az európai tőzsdén kereskedett alapokba. Az LSEG Lipper becslései szerint 2025-ben elérheti a 310-330 milliárd eurót a tőkebeáramlás a kontinens ETF-jeibe.