Erős hajrával zárta a hetet a magyar tőzsde, kitartóan emelkedik a Richter

Erős nappal zárta a hetet a BÉT, a pénteki kereskedésben a blue chipek többsége szépet javított az elmúlt napok gyengélkedése után. A Magyar Telekom vitte a prímet, a Mol került a sor végére a pénteki zárásra. A BUX index 0,82 százalékos pluszban, 100 462 ponton zárta a napot, a parkett forgalma alacsony, 8,7 milliárd forint volt.

Erős hajrával zárta a hetet a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 1,04 százalékkal, 29 080 forintig, a Richter 1,19 százalékkal, 10 170 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,76 százalékkal, 1852 forintig emelkedett, egyedül a Mol csúszott meg, mégpedig 0,14 százalékkal, 2770 forintig.