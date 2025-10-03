Deviza
Erős hajrával zárta a hetet a magyar tőzsde, kitartóan emelkedik a Richter

A blue chipek közül egyedül a Mol nem nyújtott kiváló teljesítményt pénteken. A BÉT nagyot javított a hét során.
Mészáros Gergő
2025.10.03, 17:08
Frissítve: 2025.10.03, 18:36

Erős nappal zárta a hetet a BÉT, a pénteki kereskedésben a blue chipek többsége szépet javított az elmúlt napok gyengélkedése után. A Magyar Telekom vitte a prímet, a Mol került a sor végére a pénteki zárásra. A BUX index 0,82 százalékos pluszban, 100 462 ponton zárta a napot, a parkett forgalma alacsony, 8,7 milliárd forint volt.

Erős hajrával zárta a hetet a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 1,04 százalékkal, 29 080 forintig, a Richter 1,19 százalékkal, 10 170 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,76 százalékkal, 1852 forintig emelkedett, egyedül a Mol csúszott meg, mégpedig 0,14 százalékkal, 2770 forintig.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai piacok többnyire zöldben járnak a nap során, a francia CAC 0,2, a brit FTSE 0,5 százalékos pluszban, a német DAX viszont 0,3 százalékos mínuszban jár. Az amerikai tőzsde pluszban nyitott pénteken, a Dow 0,7, az S&P 0,3 százalékos pluszban rajtolt, míg a Nasdaq 0,1 százalékos mínuszban kezdte a napot.

A forintnak megint erős napja van, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott a nap során. 

  • A dollár ellenében 0,5 százalékos pluszban is járt a jegyzés, 330,6 környékén, 
USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330.5785 -0.4%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
  • az euróval szemben 0,2 százalékos a napon belüli felértékelődés, 388,5 alatt jegyzik a közös devizát.
EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.0481 -0.31%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

