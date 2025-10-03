Erős hajrával zárta a hetet a magyar tőzsde, kitartóan emelkedik a Richter

Erős nappal zárta a hetet a BÉT, a pénteki kereskedésben a blue chipek többsége szépet javított az elmúlt napok gyengélkedése után. A Magyar Telekom vitte a prímet, a Mol került a sor végére a pénteki zárásra. A BUX index 0,82 százalékos pluszban, 100 462 ponton zárta a napot, a parkett forgalma alacsony, 8,7 milliárd forint volt.
Az OTP 1,04 százalékkal, 29 080 forintig, a Richter 1,19 százalékkal, 10 170 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,76 százalékkal, 1852 forintig emelkedett, egyedül a Mol csúszott meg, mégpedig 0,14 százalékkal, 2770 forintig.
A nyugat-európai piacok többnyire zöldben járnak a nap során, a francia CAC 0,2, a brit FTSE 0,5 százalékos pluszban, a német DAX viszont 0,3 százalékos mínuszban jár. Az amerikai tőzsde pluszban nyitott pénteken, a Dow 0,7, az S&P 0,3 százalékos pluszban rajtolt, míg a Nasdaq 0,1 százalékos mínuszban kezdte a napot.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak megint erős napja van, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott a nap során.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.