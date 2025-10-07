Amikor Trump lábon lövi magát: India jobban vonzza a tőkét, mint valaha

Hatalmas ütemben nő az indiai tőzsde népszerűsége, az ország immár a harmadik helyre ért fel az idei ranglistán, amit a legnagyobb elsődleges kibocsátások (IPO) alapján állított össze az LSEG. S nemcsak a hazai cégek élnek a megmérettetés és a forrásszerzés ezen módszerével, hanem olyan világcégek is, mint a dél-koreai LG Electronics, amely a helyi leányvállalatát vezeti be a napokban a mumbai börzére.
Követve a Hyundai Motor Indiát, amelynek részvénye a tavaly októberi IPO-ja óta 32 százalékkal drágult, kedvet csinálva a honfitárs cégnek. A háztartási gépek és szórakoztatóelektronikai berendezések egyik legnagyobb forgalmú globális gyártójaként ismert LG Electronics az 1080–1140 rúpiás sávban hirdette meg részvényeit, de emelhette volna magasabbra is a lécet, hiszen a nagy nemzetközi IPO-kat árgus szemmel követő tőkeerős szuverén alapok a sáv felső részén vásároltak be a papírból.
Nem is keveset, az 1,3 milliárd dolláros kibocsátásból a többi között a Norvég Szuverén Alap és szingapúri társa, a GIC, valamint Abu-Dzabi állami vagyonalapja (ADIA) is jegyzett, továbbá a népszerű IPO-knál elmaradhatatlan Blackrock, és természetesen a legnagyobb falatot kihasító helyiek, köztük az SBI and HDFC befektetési társaság is megtették a tétjeiket. A 102 millió felkínált részvény 30 százalékát a horgonybefektetőknek tették félre, a 392 millió dolláros csomag rögtön el is kelt. Ebből
A kisbefektetők előtt ma nyílik meg a terep, hogy egy olyan gyümölcsöző iparvállalatba fektessenek, amely a Samsung és a Whirlpool ligájában játszik. Akkora volt a túljelentkezés, hogy a teljes mennyiséget már az első órákban lejegyezték a kisbefektetők. A horgonybefektetők jelenléte egyébként biztonságot is jelent a számukra, hiszen ők vállalták, hogy meghatározott időintervallumon belül nem válnak meg a részvényeiktől, ez jellemzően egy év szokott lenni Indiában.
Érdekesség, hogy a Donald Trumppal dacoló, az olcsó orosz nyersolaj vásárlása miatt 50 százalékos amerikai büntetővámmal sújtott, s meghunyászkodni még az amerikai elnök előtt sem hajlandó India piacán épp most debütál az LG Electronics India, amely már tavaly decemberben benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges dokumentációt, de a Trump színrelépésével megváltozott, bizonytalanná vált világgazdasági helyzetben elhalasztotta a májusra tervezett IPO-t.
A többieket sem izgatja, ahogy Washington durcizik Narendra Modi elnökkel, ezt igazolják a további IPO-k. A várhatóan mintegy 8 milliárd dolláros kibocsátásnak köszönhetően rekordnegyedévet zárhat a mumbai tőzsde, megkoronázva idei teljesítményét, amivel a harmadik helyre ért fel az IPO-k összesítésében az eddigi 10,53 milliárd dolláros összeggel. Összesen 240 közép- és nagyvállalat élt a tőzsdei bevezetés lehetőségével.
Dél-Korea egyébként olcsó munkaereje és – a világ legnépesebb országaként – eredendően hatalmas piaca miatt stratégiai fontosságú partnereként kezeli Indiát, ahová további gyártást is telepítenek. Az LG Electronics a Samsung mögött a második legnagyobb háztartásigép-gyártó az országban, míg a Hyundai Motor India stabilan a harmadik legnagyobb forgalmú autógyártó a Maruti-Suzuki és a Mahindra & Mahindra mögött.
A befektetői érdeklődés hatalmas az indiai IPO-k iránt, csak ebben a negyedévben nyolc-kilenc nagy üzlet születhet a parketten a 600 millió és az 1,8 milliárd dollár közötti kibocsátások révén – lelkendezett a Reutersnek Suraj Krishnaswamy, a mumbai Axis Capital igazgatója. Kailash Soni, a Goldman Sachs helyi cégének elemzője ezt azzal árnyalta, hogy az első fél év a globális bizonytalanságok miatt szikárabb volt, s a cégek most látták elérkezettnek az időt IPO-juk végrehajtásához.
Az LG Electronicsénál is nagyobb dobásra, 1,5 milliárd dolláros IPO-ra készül a Tata csoport pénzügyi szolgáltatója, a Tata Capital, amelynek részvényeire hétfő óta lehet ajánlatot benyújtani.
A Reuters forrásai szerint a „csőben van” még a nagyobbak közül
Ezek épp most „kelletik magukat” a számukra szervezett befektetői roadshow-kon. Figyelemre méltó, hogy maga a tőzsde messze van még attól, hogy száguldjon: a mumbai Nifty 50 index 6,2 százalékos pluszban van az idén, ezzel le van maradva ázsiai versenytársai mögött. Ugyanakkor az idei IPO-k az első kereskedési napon átlagosan 12 százalékos hasznot hoztak a befektetőknek. Az 59 nagy IPO közül pedig 42 startolt a pozitív tartományban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.