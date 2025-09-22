Deviza
Porsche
elektromos autóeladás
német autóipar
Volkswagen

Falnak rongyolt a Porsche, a bőgő motornál nem lett biztosabb az elektromos

A Volkswagen csoport egészét is sújtja a stratégiai korrekció, amely újra előtérbe hozza a belső égésű motorokat. Komoly pofont kaptak hétfőn a Porsche részvényei, miután a német sportautógyártó profitfigyelmeztetést adott ki az elektromos autók késése és a gyengülő kereslet miatt.
VG
2025.09.22.
Fotó: Bloomberg

A befektetők látványosan hátat fordítottak hétfőn a Porschénak: a cég részvényei több mint 7 százalékot estek, miután a menedzsment bejelentette, hogy idén akár 1,8 milliárd euróval is csökkenhet az üzemi nyereség a villanyautós program csúszása miatt. A probléma nemcsak házon belüli: Kínában lassul a kereslet, az Egyesült Államokban a Trump-féle vámok fojtogatják a szektort, Európában pedig az elektromos átállás határideje nyomasztja az iparágat.

German Automakers' Dealerships As Trump Tariffs to Force Carmakers to Rethink Strategy porsche
Komoly pofont kaptak hétfőn a Porsche részvényei, miután a német sportautógyártó profitfigyelmeztetést adott ki az elektromos autók késése és a gyengülő kereslet miatt / Fotó: Krisztian Bocsi / Bloomberg

A Volkswagen, amely a Porsche háromnegyedét birtokolja, szintén nagy árat fizet: a csoport 5,1 milliárd eurós leírásra készül, részvényei 7,5 százalékot estek, ami 2023 óta a legnagyobb zuhanás. 

A konszern most kénytelen több hibrid és hagyományos modellt előrevenni, miközben az elektromos paletta késik.

A Porsche nyereségességi céljai drámai módon zsugorodtak. A 2025-re várt profitrés mindössze 2 százalék lehet, szemben a korábbi 5–7 százalékos céllal. Ez éles kontrasztban áll a 2023-as 18 százalékos és a 2024-re várt 14 százalékos szinttel. A három éve tőzsdére vitt márka akkor még 20 százalék feletti hosszú távú nyereséghányaddal számolt, azóta azonban a részvények értéke közel a felére esett.

Elemzők szerint a korrekció elkerülhetetlen volt, mivel a Porsche túlzottan egy lapra tett fel mindent: az elektromos átállásra. A befektetők most azt várják, hogy a cég visszahozza a belső égésű modelleket, és közben időt nyer az új villanyautó-platformok fejlesztésére. Ez ugyanakkor időt és pénzt fog felemészteni.

Nem csak a Porsche sántikál

A Reuters szerint Volkswagen csoporton belül egyre erősebbek a hangok, hogy Oliver Blume ne tölthesse be egyszerre a VW és a Porsche vezérigazgatói székét. A kritikusok szerint a kettős szerep akadályozza a gyors döntéshozatalt, miközben a piaci környezet egyre feszültebbé válik.

A nagy európai prémiumautó-gyártók sem tudnak kitérni a globális villanyautós átállás buktatói elől. A Porsche most korrekcióra kényszerül, de a következő hónapok mutatják meg, hogy képes lesz-e újra megtalálni az egyensúlyt hagyomány és jövő között.

Kifarol az elitklubból a legendás autógyártó, ennek súlyos következményei lesznek

Befejeződött a DAX index időszakos felülvizsgálata, ami a Porsche AG számára kínos eredményt hozott. A kínai kereslet visszaesése és Donald Trump vámpolitikája az árfolyamra, s ezzel a piaci értékre is kemény csapást mért. Emiatt a Porsche két hét múlva leadja a DAX-tagsági könyvét, de ígéri, hogy hamarosan visszatér.

 

