Ralizott a Richter és a 4iG, erős szinteken tartja magát a forint

A BUX 99 650 ponton zárt, ami félszázalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a bő 1 százalékot emelkedő német DAX indexet, és nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A forint napközben erős szinteken járt, majd kissé elbizonytalanodott.
A szövetségi kormány leállásának második napján semmi jele a közelgő fordulatnak. Scott Bessent pénzügyminiszter arra figyelmeztetett:
A leállás csapást mérhet a növekedésre.
A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is minimális mínuszba csúszott. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.
A csipgyártók részvényeibe ömlik a pénz a világ tőzsdéin.
A leállás előtti napon meredek spekuláció indult az amerikai államkötvényhozamok esésére, ami azon alapul, hogy a gazdasági bizonytalanság növeli az októberi kamatvágás esélyét.
Az OTP 28 780 forinton zárt, ami kétharmad százalékos mínusz.
A Mol 2774 forinton, 0,87 százalékos plusszal fejezte be a kereskedést.
A Richter 10 050 forinton zárta a napot, ami bő 2 százalékos felpattanás.
A Magyar Telekom 1820 forinton zárt, s ez bő félszázalékos emelkedés.
A 4iG 2680 forinton zárt, 3,5 százalékkal emelkedett.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Csütörtökön délben 388,65 közelében is járt az euró-forint. Egy támaszként szolgáló Fibonacci-szint húzódik 388,76-nál. Ugyan leszúrt a kurzus, de nem törte át a támaszt. Délután a jegyzés felfelé indult, és tőzsdezárásra 389,5-ig emelkedett az árfolyam. Reggel innen indult a forinterősödés.
Felfelé tekintve a legközelebbi ellenállás a 390-es lélektani szint.
Hasonló pályát írt le ezen a napon a dollár-forint is. Ám itt a forint délutáni gyengülése hangsúlyosabb volt, amennyiben 331,7 közeléből 330,6-ig ereszkedett a kurzus, majd 332.7-ig emelkedett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.