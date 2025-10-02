Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Ralizott a Richter és a 4iG, erős szinteken tartja magát a forint

Kissé alulteljesítő volt a BUX az amerikai leállás második napján, amikor a csipgyártók mentek nagyot. A pesti parketten a Richter ralizott, míg a Mol és a Telekom csak kisebb emelkedést produkált. Napközben egészen erős szinteken is járt a forint.
Faragó József
2025.10.02, 17:20
Frissítve: 2025.10.02, 17:29

A BUX 99 650 ponton zárt, ami félszázalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a bő 1 százalékot emelkedő német DAX indexet, és nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A forint napközben erős szinteken járt, majd kissé elbizonytalanodott. 

pesti parkett
 A pesti parkett az amerikai kormányzati leállás második napján / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a kormányzati leállás második napján virul a Nasdaq

A szövetségi kormány leállásának második napján semmi jele a közelgő fordulatnak. Scott Bessent pénzügyminiszter arra figyelmeztetett: 

A leállás csapást mérhet a növekedésre.

A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is minimális mínuszba csúszott. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.

A csipgyártók részvényeibe ömlik a pénz a világ tőzsdéin. 

A leállás előtti napon meredek spekuláció indult az amerikai államkötvényhozamok esésére, ami azon alapul, hogy a gazdasági bizonytalanság növeli az októberi kamatvágás esélyét.  

Pesti parkett: ralizott a Richter és a 4iG

Az OTP 28 780 forinton zárt, ami kétharmad százalékos mínusz.

A Mol 2774 forinton, 0,87 százalékos plusszal fejezte be a kereskedést.

A Richter 10 050 forinton zárta a napot, ami bő 2 százalékos felpattanás.

A Magyar Telekom 1820 forinton zárt, s ez bő félszázalékos emelkedés.

A 4iG 2680 forinton zárt, 3,5 százalékkal emelkedett.

Még mindig nem dőlt el a forint iránya

Csütörtökön délben 388,65 közelében is járt az euró-forint. Egy támaszként szolgáló Fibonacci-szint húzódik 388,76-nál. Ugyan leszúrt a kurzus, de nem törte át a támaszt. Délután a jegyzés felfelé indult, és tőzsdezárásra 389,5-ig emelkedett az árfolyam. Reggel innen indult a forinterősödés.

Felfelé tekintve a legközelebbi ellenállás a 390-es lélektani szint. 

Hasonló pályát írt le ezen a  napon a dollár-forint is. Ám itt a forint délutáni gyengülése hangsúlyosabb volt, amennyiben 331,7 közeléből 330,6-ig ereszkedett a kurzus, majd 332.7-ig emelkedett.

