Ralizott a Richter és a 4iG, erős szinteken tartja magát a forint

A BUX 99 650 ponton zárt, ami félszázalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a bő 1 százalékot emelkedő német DAX indexet, és nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A forint napközben erős szinteken járt, majd kissé elbizonytalanodott.

A pesti parkett az amerikai kormányzati leállás második napján / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a kormányzati leállás második napján virul a Nasdaq

A szövetségi kormány leállásának második napján semmi jele a közelgő fordulatnak. Scott Bessent pénzügyminiszter arra figyelmeztetett:

A leállás csapást mérhet a növekedésre.

A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is minimális mínuszba csúszott. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.

A csipgyártók részvényeibe ömlik a pénz a világ tőzsdéin.

A leállás előtti napon meredek spekuláció indult az amerikai államkötvényhozamok esésére, ami azon alapul, hogy a gazdasági bizonytalanság növeli az októberi kamatvágás esélyét.

Pesti parkett: ralizott a Richter és a 4iG

Az OTP 28 780 forinton zárt, ami kétharmad százalékos mínusz.