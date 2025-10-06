Óvatosan kezdik a hetet a magyar részvények, a forint nem bír a dollárral

Kisebb csökkenéssel indította a hétfői kereskedést a pesti tőzsde, a BUX 0,15 százalékkal indult lefelé, 100 315 ponton rajtolva.

A hazai blue chip részvények közül

az OTP árfolyama 0,2 százalékkal, 29 030 forintra ereszkedett,

a Mol papírjainak jegyzése 0,1 százalékkal, 2768 forintra süllyedt.

A Magyar Telekom részvényeinek tőzsdei ára 0,2 százalékkal, 1848 forintra csökkent.

A Richter kurzusa ugyanakkor 0,1 százalékkal, 10 180 forintra drágult.

A nemzetközi tőkepiacok számára továbbra is bizonytalanságot jelent az amerikai kormányzati leállás, óvatosságra késztetve a befektetőket. Az ezzel járó kockázatok miatt az arany ára ismét új csúcsra futott. Itthon a kiskereskedelmi forgalom csekély mértékű augusztusi bővülését emészthetik a befektetők, és hamarosan érkezik az eurózónára vonatkozó kiskereskedelmi adatsor is.

A forint felemásan indította a hetet a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése kissé, 0,05 százalékkal csökkent a hétfői tőzsdenyitásig, egy euróért 388,05 forintot kérnek.

A dollárhoz képest viszont 0,4 százalékkal rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 331,85 forintig kúszott fel kilenc óráig.