Óvatosan kezdik a hetet a magyar részvények, a forint nem bír a dollárral

Kisebb csökkenéssel indította a hétfői kereskedést a pesti tőzsde, a BUX 0,15 százalékkal indult lefelé, 100 315 ponton rajtolva.
A hazai blue chip részvények közül
A nemzetközi tőkepiacok számára továbbra is bizonytalanságot jelent az amerikai kormányzati leállás, óvatosságra késztetve a befektetőket. Az ezzel járó kockázatok miatt az arany ára ismét új csúcsra futott. Itthon a kiskereskedelmi forgalom csekély mértékű augusztusi bővülését emészthetik a befektetők, és hamarosan érkezik az eurózónára vonatkozó kiskereskedelmi adatsor is.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint felemásan indította a hetet a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése kissé, 0,05 százalékkal csökkent a hétfői tőzsdenyitásig, egy euróért 388,05 forintot kérnek.
A dollárhoz képest viszont 0,4 százalékkal rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 331,85 forintig kúszott fel kilenc óráig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.