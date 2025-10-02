Elon Musk feje vörösödhet: a ChatGPT-s OpenAI lett a világ legértékesebb startupja, lekörözve a SpaceX-et

Az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője újabb mérföldkőhöz érkezett: a vállalat 500 milliárd dolláros értékelés mellett zárta le legutóbbi részvényeladási programját, amivel kiérdemelte a világ legértékesebb startupja címet, lekörözve Elon Musk űripari óriását, a SpaceX-et.
Az üzlet keretében a jelenlegi és korábbi munkavállalók mintegy 6,6 milliárd dollár értékben adhattak el részvényeket olyan befektetőknek, mint a Thrive Capital, a SoftBank, a Dragoneer Investment Group, az abu-dzabi MGX vagy a T. Rowe Price. Az ügylet az év elején lezajlott, SoftBank által vezetett tőkebevonási kör 300 milliárd dolláros értékelését bőven meghaladja – írja a Bloomberg.
A tranzakciót jól jellemzi az a befektetői láz, amely világszerte azokat a vállalatokat övezi, amelyek vezető szerepet töltenek be a mesterséges intelligencia (MI) iparában. Bár az OpenAI még nem termel nyereséget, hatalmas infrastruktúra-projektek mozgatórugója lett:
többek között az Oracle-lel és a dél-koreai SK Hynixszal kötött megállapodásokat adatközpontok és memóriatechnológiák területén.
A történelmi értékelés egybeesik a vállalat szervezeti átalakításával is. Az OpenAI-t 2015-ben alapították nonprofit kutatóintézetként, azzal a céllal, hogy a mesterséges intelligenciát az emberiség javára fejlesszék. Most azonban tárgyalások zajlanak a Microsofttal arról, hogy a cég működése profitorientáltabb keretek közé kerüljön, mégpedig úgy, hogy a jelenlegi nonprofit entitás felügyelné az új, közhasznú társaságot.
Ez a lépés ugyanakkor feszültségeket keltett az alapítók között. Elon Musk, aki 2018-ban távozott a vállalat igazgatótanácsából, bírósági keresetet indított, mondván az OpenAI elárulta eredeti küldetését, amikor 2019-ben elfogadta a Microsoft több milliárd dolláros támogatását.
Az OpenAI sikerei ellenére komoly kihívásokkal néz szembe a globális versenyben:
a Meta például agresszíven toboroz kutatókat az OpenAI-tól és más élvonalbeli laboratóriumoktól, akár kilenc számjegyű fizetési csomagokat kínálva.
A mostani részvényeladási lehetőség éppen ezért stratégiai jelentőségű: likviditást biztosít a munkatársaknak, miközben ösztönzi őket arra, hogy kitartsanak a cég mellett a versenytársak csábító ajánlataival szemben.
Az OpenAI számára a Google és a szintén gyorsan tőkét vonzó Anthropic jelenti a legnagyobb kihívást. A válasz részben új termékek bevezetésében rejlik: a cég idén nyáron mutatta be legfejlettebb nyelvi modelljét, a GPT-5-öt, valamint két nyílt, bárki számára hozzáférhető rendszert, melyek az emberi érvelést képesek utánozni. A lépések célja, hogy az OpenAI megőrizze előnyét a mesterséges intelligencia egyre zsúfoltabb és dollártrilliókat mozgató piacán.
Az OpenAI és a Samsung csoport több leányvállalatával együttműködési megállapodást írt alá a technológiai infrastruktúra közös fejlesztéséről. A megállapodás célja, hogy felgyorsítsák a globális MI-adatközponthálózat bővítését, és közösen dolgozzanak a jövő meghatározó technológiáin. A partnerség nemcsak a félvezetőiparra, hanem a hajógyártásra, az építőiparra és a felhőszolgáltatásokra is kiterjed, vagyis a Samsung teljes ökoszisztémáját bevonja az együttműködésbe. A világ egyik legnagyobb csipgyártója,
a Samsung Electronics stratégiai memóriapartnerként vesz részt az OpenAI Stargate nevű globális programjában.
Az előrejelzések szerint az OpenAI havi akár 900 ezer DRAM-waferre tarthat igényt – ennek kielégítéséhez a Samsung nagy teljesítményű és energiahatékony megoldásokkal járul hozzá. A cég nemcsak a memória, hanem a logikai csipek és a csomagolástechnológia terén is olyan innovációkat kínál, amelyek az MI-modellek teljes életciklusát – a tréningtől az éles alkalmazásig – támogatják.
