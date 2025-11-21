Bitcoin black friday: alaposan leértékelte a piac a legnagyobb kriptót

A bitcoin úton van a legrosszabb havi teljesítmény felé 2022 óta, amikor egy sor kriptocég csődje rázta meg a piacot. A legnagyobb kriptovaluta árfolyama pénteken 81 629 dollárig is süllyedt, noha onnan kissé felpattant, mielőtt visszatért volna a 82 ezer dolláros szint alá.

Vajon elérte-e a mélypontot a bitcoin? / Fotó: Shutterstock

Legutóbb Do Kvon balul elsült ötlete döntötte így be a bitcoin árfolyamát

Így a bitcoin novemberben már 23 százalékot vesztett értékéből, ami 2022 júniusa óta a legnagyobb mértékű havi esés a Bloomberg adatai szerint. Ám míg akkor a Do Kvon vezette algoritmikus stabilcoin, a TerraUSD és párja, a Luna májusi összeomlása indított el dominót a kriptopiacon, ami csődök sorát hozta maga után, köztük a Sam Bankman-Fried novemberi összeomlását, addig most a kriptók politikai és intézményi hátszele ellenére vesztett a bitcoin 30 százalékot értékéből az októberi csúcshoz képest.

Az eredeti kriptoeszköz azért még mindig többet ér, mint a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt, amikor 69 ezer dollár körül mozgott az árfolyama.

A mostani, a kriptopiac értékét mintegy 1500 milliárd dollárral csökkentő zuhanás kiváltó oka az október 10-i esés lehet, mely mintegy 19 milliárd dollár értékű tőkeáttételes pozíció likvidálásával járt, főként azonban nem bitcoin, hanem különböző más tokenek esetében.

A Coinglass adatai szerint az elmúlt 24 órában újabb kétmilliárd dollárnyi tőkeáttételes pozíció nullázódott le, miközben az ETF-ekben megjelenő intézményi befektetők sem igyekeznek bevásárolni az esésbe , sőt a 12 amerikai tőzsdéken jegyzett ETF-ből csütörtökön nettó 903 millió dollár áramlott ki. A tőkeáttételes téteknek helyet adó folytonos határidős nyitott pozíciók értéke 35 százalékkal csökkent az októberi 94 milliárd dolláros szintről.

Az Nvidia parádés eredményei ellenére a tőzsdék is zuhantak

A kriptók zuhanásának az sem használt, hogy az Nvidia kiváló eredményei ellenére a tágabb piac is esésnek indult csütörtökön, noha a kereskedés a nap elején még eufórikus hangulatban indult.

Az Nvidia részvényei több mint 6 százalékos emelkedés után végül 3 százalékot meghaladó eséssel zártak,

miután kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Fed decemberben folytatja-e a kamatvágásokat.