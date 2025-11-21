Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kripto
Do Kvon
kriptopiac
bitcoin

Bitcoin black friday: alaposan leértékelte a piac a legnagyobb kriptót

Nincs megállás, tovább folytatódik a szabadesés a kriptopiacon. A bitcoinnak utoljára a Terra/Luna összeomlása után volt ilyen rossz hónapja.
K. B. G.
2025.11.21, 16:04
Frissítve: 2025.11.21, 16:32

A bitcoin úton van a legrosszabb havi teljesítmény felé 2022 óta, amikor egy sor kriptocég csődje rázta meg a piacot. A legnagyobb kriptovaluta árfolyama pénteken 81 629 dollárig is süllyedt, noha onnan kissé felpattant, mielőtt visszatért volna a 82 ezer dolláros szint alá.

bitcoin
Vajon elérte-e a mélypontot a bitcoin? / Fotó: Shutterstock

Legutóbb Do Kvon balul elsült ötlete döntötte így be a bitcoin árfolyamát

Így a bitcoin novemberben már 23 százalékot vesztett értékéből, ami 2022 júniusa óta a legnagyobb mértékű havi esés a Bloomberg adatai szerint. Ám míg akkor a Do Kvon vezette algoritmikus stabilcoin, a TerraUSD és párja, a Luna májusi összeomlása indított el dominót a kriptopiacon, ami csődök sorát hozta maga után, köztük a Sam Bankman-Fried novemberi összeomlását, addig most a kriptók politikai és intézményi hátszele ellenére vesztett a bitcoin 30 százalékot értékéből az októberi csúcshoz képest. 

Az eredeti kriptoeszköz azért még mindig többet ér, mint a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt, amikor 69 ezer dollár körül mozgott az árfolyama.

A mostani, a kriptopiac értékét mintegy 1500 milliárd dollárral csökkentő zuhanás kiváltó oka az október 10-i esés lehet, mely mintegy 19 milliárd dollár értékű tőkeáttételes pozíció likvidálásával járt, főként azonban nem bitcoin, hanem különböző más tokenek esetében.

A Coinglass adatai szerint az elmúlt 24 órában újabb kétmilliárd dollárnyi tőkeáttételes pozíció nullázódott le, miközben az ETF-ekben megjelenő intézményi befektetők sem igyekeznek bevásárolni az esésbe , sőt a 12 amerikai tőzsdéken jegyzett ETF-ből csütörtökön nettó 903 millió dollár áramlott ki. A tőkeáttételes téteknek helyet adó folytonos határidős nyitott pozíciók értéke 35 százalékkal csökkent az októberi 94 milliárd dolláros szintről.

Az Nvidia parádés eredményei ellenére a tőzsdék is zuhantak

A kriptók zuhanásának az sem használt, hogy az Nvidia kiváló eredményei ellenére a tágabb piac is esésnek indult csütörtökön, noha a kereskedés a nap elején még eufórikus hangulatban indult. 

Az Nvidia részvényei több mint 6 százalékos emelkedés után végül 3 százalékot meghaladó eséssel zártak, 

miután kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Fed decemberben folytatja-e a kamatvágásokat.

További veszélyként leselkedik a piacra Michael Saylor vállalata, a több mint 640 ezer bitcoint felhalmozó Strategy, mely sokáig mint vásárló volt jelen a piacon, ám a vállalat növekvő, magas kamatot fizető adóssága miatt későbbiekben eladóként is megjelenhet a piacon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu