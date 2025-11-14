Új remény csillant fel a német gazdaság előtt, hasít ez a szektor - egy Magyarországon működő cég is érintett

A recesszióba csúszott német gazdaságban azért van egy szektor, amely remekül húz, s az ész csele, hogy ez pont az a terület, amelynek szétverése miatt az ipar, sőt javarészt az egész gazdaság szenved Európa kellős közepén. Az energetikáról, illetve az energiaiparról van szó, a szegmens német vállalatai, úgy tűnik, alkalmazkodtak az új helyzethez, amely amúgy az emelkedő árakra tekintettel tulajdonképpen meglehetősen kedvező számukra, eltérően például az autó- vagy a vegyipari cégektől.

Nagyot domborított a német energiaipar üdvöskéje / Fotó: Thorsten Wagner

Siemens Energy: folytatódhat a száguldás

Itt van például a befektetőket péntek reggel közzétett gyorsjelentésével elkápráztató Siemens Energy, amely maga ugyan nem az energiatermeléssel foglalkozik, ám egy globálisan is vezető energiatechnológiai vállalat, amely termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínál a teljes energia-értéklánc számára.

Ráadásul otthon van a hagyományos és megújuló energia területén is, az energiatermelés mellett ideértve az energiaátvitelt és -elosztást, valamint -tárolást is.

A vállalat részvényei nagyjából 10 százalékkal, 111 euróig lőttek ki péntek reggel, miután publikálta 2025-ös üzleti éve szeptember végén lezárt, utolsó negyedéről készült gyorsjelentését.

Pedig eddig sem lehetett panasz idén a papírokra, hiszen tavaly év vége óta nem kevesebb mint 121 százalékkal drágultak, azaz több mint megduplázták árfolyamukat. Ezt a teljesítményt a DAX másik 39 cége közül egyedül az európai hadiipari reneszánsznak köszönhetően hatalmas megrendelésekhez jutó Rheinmetall tudta überelni.

A Siemens Energy bevétele a teljes évben éves bázison 15,2 százalékkal, 39,1 milliárd euróra, míg egy részvényre jutó nettó eredménye az előző évi 1,37 euróról 1,63-ra nőtt.

A vállalat többévi szünet után visszatér az osztalékfizetéshez is, az idei pénzügyi év után részvényenként 70 eurócent üti a befektetők markát.

Ha minden igaz, exponenciálisan emelkedhet a következő években a visszaosztás, hiszen gyors növekedést ígér a menedzsment. A már megkezdett, 2026-os üzleti évre ugyanis 11-13 százalékos forgalombővüléssel és 9-11 százalékos egyszeri tételek nélkül figyelembe vett üzemieredmény-rátával számolnak. Ja, utóbbi 4,5 százalék volt ebben az évben.