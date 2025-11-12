Trump szankciói földrengést indítottak Európában, kapkodnak a politikai vezetők, csak Orbán dőlhet hátra

Az Európai Unió már a 19. Oroszország elleni szankciós csomagnál tart, ezek a büntetőintézkedések hatástalanok maradtak, Donald Trump amerikai elnök legutóbbi szankciói azonban – amelyeket az ukrajnai békekötés kikényszerítése érdekében hozott – földrengéssorozatot indított el. A helyszín most sem Oroszország, Vlagyimir Putyin elnök csapatai tovább nyomulnak előre, miközben Kijevben minden eddiginél közelebb jutott Vlagyimir Zelenszkij elnökhöz a korrupciós vizsgálat, amelyet a nyáron a hazai és nemzetközi tiltakozás nyomása alatt nem sikerült eltussolni. Trump szankciói máris hatnak: Európára.

Trump szankcióinak következménye: kapkodás, zavarodottság, félelem, hogy lesz-e üzemanyag – többek közt Bulgáriát is elérte a földrengés, miközben Magyarországot nem / Fotó: AFP

Az orosz olajvállalatok külföldi partnereit és egész gazdaságokat fenyegető amerikai szankciók nyomán olyan intézkedések sorozata vonul végig földcsuszamlásszerűen Európán, amelyekre egyébként nem került volna sor.

A jövő pénteki amerikai határidőhöz képest csak néhány hónapos haladékot kapott az amúgy is energiaproblémákkal küszködő, lecsúszó iparú Németország, amelynek emiatt fellépő gondjai a szomszéd országok üzemanyag-ellátására is átsugározhatnak. Aki hátradőlhet, az a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor: ő időben és kiváló időzítéssel lépett, és stratégiai türelemmel kiépített helyzeti előnyét kihasználva pénteken Washingtonban időkorlát nélküli mentességet kapott a szankciók alól Trump elnöktől.

A szankciók célja, mint a korábbiaké is, Oroszország energiajövedelmeinek megcsapolása

Trump számára azért, hogy a tárgyalóasztalhoz kényszerítse Budapesten Putyint,

Zelenszkij és európai barátai számára pedig a végső győzelem érdekében, amely az orosz előrenyomulás és Zelenszkij helyzetének megrendülése közepette egyre valószínűtlenebb eséllyé válik. Ezt nem ismerik be, ők ezért nem tárgyalnának, Putyin azért nem ül tárgyalóasztalhoz, mert nyerőben van, Trump pedig abban bízik, hogy a nyomásgyakorlás előbb-utóbb eredményre vezet.

Trump szankciói és Európa: kapkodás, zavarodottság és félelem – Magyarországot kivéve

Bebizonyosodott: az, hogy a szankciók végtelen sora súlyos károkat okoz gazdaságoknak, nem számít Európa új korszakában. A németek szinte megünnepelték gázvezetékeik felrobbantását, és a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után sem kapott semmilyen védelmet a tengeri szállítás lehetőségével nem rendelkező Magyarország és Szlovákia.