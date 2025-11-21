Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,813.41 -0.7% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,048 -1.71% OTP32,370 +0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,226.03 -1.11% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,289.38 -1.46% BUX106,813.41 -0.7% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,048 -1.71% OTP32,370 +0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,226.03 -1.11% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,289.38 -1.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Alig hisznek a szemüknek a külföldi elemzők, mit tett a magyar forint: egyetlen másik deviza volt csak képes erre a világon – brutális az árfolyam

Csúcsformában a hazai deviza és a pesti börze. Várhatóan a legnagyobb éves nyereséget éri el a forint 2012 óta.
VG
2025.11.21, 08:48
Frissítve: 2025.11.21, 12:58

A forint 2025-ben 20 százalékkal erősödött a dollárhoz és 8 százalékkal az euróhoz képest, ami a rubel mellett a legnagyobb erősödés a feltörekvő piaci versenytársak között, és várhatóan a legnagyobb éves nyereséget éri el 2012 óta. A budapesti BUX részvényindex pedig idén 62 százalékkal emelkedett dollárban – írja a Bloomberg.

forint
Az MNB, a forint őrizője / Fotó: AFP

A magyar jegybank az alapkamat csökkentésére irányuló kormányzati nyomás ellenére az EU legmagasabb, 6,5 százalékos alapkamatának fenntartásával őrzi a forinttal kapcsolatos pozitív hangulatot.

A brit Barclays stratégái csütörtökön a Citigroupot követve a bank forinton elért profitjának realizálásáról döntöttek.

Bár a Barclays továbbra is optimista a forintra, Sheryl Dong és Marek Raczko elemzők szerint a közelmúltbeli rali miatt a magyar egység mintegy 5 százalékkal túlértékelt. 

Ez sebezhetővé teszi a valutát a fiskális kockázatokkal kapcsolatos negatív hírekkel szemben

– mondták.

Péntek reggel egyébként a magyar fizetőeszköz euróban és dollárban mérve is veszített értékéből. Az euró 385 forintig, míg a zöldhasú 333,6 forintig ralizott. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1354 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu