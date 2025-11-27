Deviza
Hálaadás napján is folytatódik a forintrali

Az amerikai piacok zárva tartanak csütörtökön. A forint eközben az euróval és a dollárral szemben is erősödik.
Murányi Ernő
2025.11.27, 15:26
Frissítve: 2025.11.27, 15:48

A globálisan meghatározó, valamint a régiós devizákkal szemben is izmosodott a forint csütörtökön délutánig.

forint Portrait,Of,Big,Full,Family,Pass,Plate,Pour,Champagne,Thanksgiving
Hálaadás miatt zárva tartanak csütörtökön az amerikai piacok, a forint eközben vígan erősödik / Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Az euró árfolyama 15 óra után 0,1 százalékkal, 381,56 forintra, míg a dolláré ugyanilyen mértékben, 329,1 forintra gyengült. 

A hazai piacon amúgy szerdán szinte teljesen stabil volt a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni kurzus 382,1-en zárt – írja az Erste. 

A csütörtöki nyitásban kisebb forinterősödés látszott – tették hozzá.

Az amerikai piacok hálaadás ünnepi zárvatartása miatt nálunk is alacsonyabb forgalmú, csendesebb kereskedés jött. 

Fontosabb makróadat rövidebb távon nem várható itthon, a forintpiac is leginkább a geopolitikai hírekre figyel az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatosan. 

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben 1,1593-en stagnál. 

A nemzetközi devizapiacon kicsit tovább erősödött tegnap az euró, a zárás valamivel 1,16 alatt történt. A mai nyitásban sem volt nagy elmozdulás. 

A dollár gyengébb irányba való korrekcióját alapvetően a Fed-kamatcsökkentési várakozások erősödése hajtja a gyengébb amerikai makróadatok nyomán.

Ma ünneplik a hálaadást az Egyesült Államokban, ezért zárva tartanak az amerikai piacok. A kereskedés holnap indul újra, de a szokásosnál rövidebb ideig lesznek nyitva a tőzsdék. 

A tengerentúli piacok zárva tartása miatt várhatóan az euró-dollár esetében is kisebb lesz a forgalom és a volatilitás. Az Európai Központi Bank legutóbbi ülésének ma esedékes jegyzőkönyve vélhetően nem okoz nagy elmozdulásokat a kurzusban.

